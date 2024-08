‘Io, Robotto’ racconta la storia dei giocattoli robot

Questo post fa parte di Formula, la serie di Motherboard in collaborazione con Audi in cui esploriamo le meraviglie dell’intelligenza artificiale, la tecnologia più importante del 21esimo secolo.

Per la maggior parte di noi i giocattoli sono la porta di ingresso per tantissimi mondi molto più vasti, e lo stesso vale anche per i robot giocattolo. Io, Robotto, è una mostra tenutasi quest’anno da febbraio ad agosto presso Palazzo Alberti Poja a Rovereto, e ripercorre la storia dell’intrattenimento giocattoloso sotto forma di robot. Abbiamo parlato con i curatori della mostra per capire perché raccontare la storia dei giocattoli è così importante.