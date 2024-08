Nessuno si è messo in fila per comprare l’iPhone 8

Venerdì scorso, il colosso tech Apple ha lanciato l’ultimo modello di iPhone negli Apple Store di mezzo pianeta. Sia l’iPhone 8 (le cui prevendite erano iniziate il 15 settembre), che l’iPhone X (previsto invece per novembre), erano stati annunciati da Apple durante l’evento di presentazione del 12 settembre scorso.

Considerato il livello di dedizione di cui i clienti Apple più fedeli possono dar prova appena un nuovo modello di iPhone viene reso disponibile sul mercato, l’accoglienza dell’iPhone 8 è stata piuttosto fredda, sia in Italia che all’estero, per motivazioni meno misteriose di quanto si possa pensare.

La notizia più significativa in tal senso, riportata da due testate locali, è quella relativa all’Apple Store del centro commerciale Orio Center a Bergamo. Tre ragazzi, si legge sul Giornale di Brescia, avrebbero dormito in auto la sera prima del lancio nei negozi, per assicurarsi un vantaggio sul resto dei clienti previsti al mattino.

Ma, al risveglio, in fila per comprare il nuovo telefono sarebbero in realtà stati senza compagnia e solo uno di loro avrebbe effettivamente acquistato poi il prodotto.

Allo stesso modo, su Twitter e su Instagram le immagini di chi ha effettivamente comprato il modello si alternano a ritratti di file inesistenti all’esterno degli Store. Niente persone ammassate, niente tendopoli, niente delirio, niente clienti Apple scambiati per profughi e aggrediti da razzisti confusi — come era successo a Dresda, in Germania, per il lancio dell’iPhone 6S.

Le ragioni di questo ammutinamento della clientela più fedele di Apple possono essere molteplici. Da un lato, la quantità di iPhone venduta negli ultimi dieci anni fa pensare che, forse, la domanda per un modello nuovo non possa essere perennemente in crescita. L’altra ragione, sarebbe legata all’imminente lancio dell’iPhone X.

In ltalia, la scarsa affluenza agli Store sembra aver riguardato, oltre che a Bergamo, un po’ tutte le città, tra cui Firenze e Bologna — dove erano state posizionate addirittura delle transenne in cemento anti-terrorismo per proteggere la fila di clienti che però, non ha mai superato dimensioni critiche.

All’estero, da quel che si può giudicare tra Instagram e Twitter, la situazione è stata simile. Canada, Inghilterra, Cina e Australia hanno tutte accolto il nuovo iPhone senza il consueto entusiasmo, fatta eccezione per Singapore. Persino in California — patria del colosso tech — i marciapiedi all’esterno dei molteplici Apple Store sono rimasti semi-vuoti.

Prima di decretare che le persone siano finalmente rinsavite e che fare una fila di tre giorni per un telefono sia finalmente ritenuto dall’unanimità un comportamento eccessivo, è necessario aspettare novembre e il lancio dell’iPhone X, vero protagonista dell’evento Apple di metà settembre, che sta già facendo parlare per il sistema di riconoscimento facciale integrato di cui è fornito.

Scrollando su Instagram alla ricerca di post emozionati per il nuovo iPhone 8, è comunque possibile fare qualche incontro soddisfacente. Come questo tizio qui, che sembra assolutamente in estasi per la fotocamera dell’ultima fatica di Apple.