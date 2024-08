Questa mappa ti fa vedere le proporzioni di Irma paragonate al paese in cui vivi

Da qualche giorno l’uragano Irma, arrivato dall’oceano Atlantico, sta minacciando le coste dei Caraibi e del sud degli Stati Uniti facendo danni molto ingenti.

Nelle ultime ore l’uragano ha raggiunto la costa occidentale della Florida, causando allagamenti ed evacuazioni e colpendo la terraferma con venti che si stimano arrivare fino a 160 chilometri orari.

Questo “mostro enorme,” secondo la definizione non molto scientifica ma evocativa che ne ha dato il presidente Trump, è effettivamente uno degli uragani più imponenti degli ultimi anni.

A renderlo così pericoloso, infatti, non è solo il fatto che ha toccato terra a Cuba come categoria 5—dato più alto dal 1932 ad oggi—ma anche la sua ampiezza, con un diametro così vasto da allargare in modo quasi inusuale il suo raggio d’azione, e quindi gli effetti della forza distruttrice.

In questo senso, nelle ultime ore sta girando molto un articolo del Washington Post, che permette—tramite Google Maps—di ‘spostare’ l’uragano sulla mappa per compararne la grandezza con altre zone del pianeta.

L’esperimento ha chiaramente poco di scientifico: eventi di questa portata, per esempio, difficilmente potrebbero aver luogo all’interno del Mediterraneo, non essendoci lo spazio vitale a una tempesta per espandersi e diventare ‘uragano’ a questi livelli.

Tuttavia, a livello simbolico, può servire a capire quanto vasta e devastante sia la portata di Irma, e quale potrebbe essere il suo potenziale distruttivo in altre parti del mondo.

Grazie a questa elaborazione, per esempio, ci si accorge subito del fatto che Irma è sostanzialmente grande quanto l’Italia: se puntiamo il suo ‘occhio’ su Roma, ci si accorge subito del fatto che l’intera penisola sarebbe sostanzialmente coperta.

