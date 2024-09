Isolation Culture Night è la festa di cui abbiamo bisogno

Gli His Clancyness hanno pubblicato nel 2016 il loro secondo disco Isolation Culture, di cui più o meno tutta la critica ha detto grandi cose, noi compresi. Alla base dell’album sta l’idea che l’iperconnessione della nostra epoca abbia avuto il paradossale effetto di rendere tutti più soli, impegnati in rapporti finti, virtuali, privi di calore e significato.

La decisione di Jonathan Clancy, che oltre che frontman della band è anche boss dell’etichetta Maple Death (responsabile, secondo noi, della pubblicazione del miglior disco italiano dell’anno scorso), è stata di portare questa idea fuori dai solchi dell’album, fuori dal codice binario e nel mondo reale. Da qui nasce Isolation Culture Night, l’evento che si terrà questo sabato 14 gennaio al TPO di Bologna.

Videos by VICE

Il piatto forte della serata sono i live su due palchi di His Clancyness (ovviamente), Havah, Wow, Matteo Vallicelli, Sequoyah Tiger, Trans Upper Egypt, Cacao, The Mountain Moon, Qlowski e SabaSaba, ma non finisce qui: otto DJ diversi (da Radio Città del Capo al circolo Fanfulla di Roma), live drawing a cura di Michelangelo Setola (Canicola Edizioni), una “azione coreografica isolata” di Lucia Guarino, videoproiezioni a cura di Giovanni Brunetto e dischi, magliette, fanzine a perdita d’occhio con Avant! Records, Solo Vinili e Libri, Serimal, Canicola e altri.

In breve, ci sarà talmente tanta musica da ascoltare, cose da vedere e gente con cui parlare che vi dimenticherete di avere un dispositivo di controllo delle masse cellulare in tasca. Per farci entrare nel mood della serata, Jonathan ha preparato in esclusiva per Noisey un mix di musica isolazionista, così, tanto per ricordarci quanto abbiamo bisogno di serate come questa.

Isolation Culture Night si svolgerà sabato 14 gennaio al TPO di Bologna. I biglietti si potranno acquistare soltanto alla porta, ma per ulteriori informazioni visitate l’evento Facebook o scrivete a tpo@mail.com.

Segui Noisey su Facebook e Twitter.