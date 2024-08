Il cambiamento climatico sta aprendo una tomba di scorie radioattive nel Pacifico

Durante la guerra fredda, gli Stati Uniti hanno fatto esplodere 67 bombe nucleari sulle Isole Marshall. Finito con quelle, il Pentagono ha sganciato anche un buon numero di armi biologiche sull’arcipelago. Infine, ha raccolto il terreno contaminato dalle radiazioni e lo ha versato in uno dei crateri lasciati dalle detonazioni, l’ha mescolato con del cemento e l’ha coperto con una cupola, sempre fatta di cemento. L’hanno chiamata “la Tomba.” Ora, stando a un report del Los Angeles Times, il cambiamento climatico la sta aprendo, minacciando di riversare rifiuti nucleari nell’Oceano Pacifico.

Le Isole Marshall sono un arcipelago di 29 atolli e 5 isole. Più di 50.000 persone vivono sui suoi territori. Dal 1946 al 1958, è stata il banco di prova per l’arsenale nucleare degli Stati Uniti. L’1 marzo 1954, il Pentagono ha condotto l’operazione Castle Bravo e detonato una testata termonucleare da 15 Megatoni sull’atollo di Bikini. È stata la più grande arma nucleare che gli Stati Uniti abbiano mai fatto esplodere.

Le scorie dell’esplosione sono piovute sulla popolazione delle Isole Marshall.

“Fu solo questione di un paio d’anni, prima che le donne sull’isola iniziassero a partorire cose meno che umane,” ha detto una donna del posto a un gruppo di diplomatici recatisi lì per una missione di accertamento, decenni dopo. I difetti alla nascita sono così comuni sulle isole che le persone hanno diversi termini per descriverli, tra cui marlin, diavoli, bambini medusa e bambini uva.

Gli Stati Uniti hanno in grossa parte trascurato le proprie responsabilità nei confronti delle Marshall. Hanno fatto trasferire molte persone e sostengono che con il costo dei trasferimenti e dell’installazione della Tomba sull’isola Runit, che fa parte dell’atollo Enewetak, abbiano pareggiato i conti. Ma ora che il livello del mare sta salendo e le temperature sono in aumento, la Tomba sta andando in pezzi. E con ogni crepa, l’acqua si precipita al suo interno, trasportando nel mare il plutonio rimasto.

Gli Stati Uniti hanno dichiarato che oggi la Tomba è una responsabilità delle Isole Marshall.

“Voglio dire, come può [la cupola] essere nostra?” ha detto al Los Angeles Times Hilda Heine, presidente della Repubblica delle Isole Marshall. “Non la vogliamo. Non l’abbiamo costruita noi. La spazzatura che contiene non è nostra. È loro.”

“È difficile immaginare che gli Stati Uniti considererebbero le loro stesse azioni sufficienti, se i ruoli fossero invertiti,” ha detto a Motherboard in un messaggio su Twitter Alex Wellerstein, storico esperto di nucleare dello Stevens Institute of Technology. “Il fatto che, per qualche ragione, la nazione più ricca del mondo non riesca a trovare la volontà politica per sistemare le cose con una nazione piccola e povera, che ha sacrificato tantissimo in nome della sicurezza americana è assurdo. I funzionari americani nella guerra fredda non hanno esitato a parlare dell’importanza dei test per la sopravvivenza degli americani, ma stranamente quell’importanza non si è mai tradotta in gratitudine sincera per la sofferenza degli abitanti delle Isole Marshall.”

La Tomba contiene non solo terreno e pezzi di metallo radioattivi provenienti dagli esperimenti nel Pacifico, ma anche una dose extra: 130 tonnellate di terreno contaminato spedito dal Nevada. Uno studio condotto da alcuni ricercatori della Columbia ha dimostrato che parti dell’arcipelago sono più radioattive di Chernobyl.

Il Nuclear Claims Tribunal, un organo di governo indipendente che ha l’autorità di arbitrare le relazioni legali tra gli Stati Uniti e le Isole Marshall, ha assegnato alla piccola nazione 2 miliardi di dollari di risarcimento danni nel 2001. Finora, però, Washington ha pagato soltanto 4 milioni. Al tempo della costruzione della cupola, il tenente generale dell’Air Force ha detto che, se mai la cupola si fosse danneggiata, sarebbe stato compito degli Stati Uniti aggiustarla. Oggi, Terry Hamilton, ricercatore al Lawrence Livermore National Laboratory ed esperto delle Isole Marshall per il Dipartimento dell’Energia, ha detto al Los Angeles Times che “Date le condizioni di vita attuali, non c’è motivo radiologico per cui io o chiunque altro debba avere timore di vivere su Enewetak.”

“Gli esperti che affermano categoricamente che sia sicuro vivere in un determinato posto, per qualche ragione non vivono mai lì personalmente,” ha detto Wellerstein. “Penso che sia facile essere certo di qualcosa quando non subisci le conseguenze in caso di errore.”

Il livello del mare nel Pacifico è cresciuto di 0,8 centimetri all’anno nelle Marshall dal 1993. È più della media globale, che si aggira tra gli 0,27 e gli 0,35 centimetri. Entro la fine del secolo, gli esperti sostengono che il livello del mare potrebbe aumentare tra gli 1,2 e gli 1,5 metri, sommergendo le Isole Marshall e la Tomba. Sotto questo tipo di pressione, la cupola di cemento andrebbe del tutto in pezzi, riversando le scorie nucleari prodotte dagli Stati Uniti durante guerra fredda per sempre nel Pacifico.