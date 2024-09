Guarda il nostro nuovo documentario, Orgoglio meridionale

È tornata Italica, la nostra serie su tutto ciò che rende l’Italia l’Italia. Dai Magazzini allo Statuto di Roma al concorso di Miss Trans Italia, abbiamo girato il paese alla ricerca di storie interessanti e poco conosciute.

In questa puntata, siamo partiti da Napoli per incontrare i ‘Neoborbonici’, ovvero quegli italiani convinti che l’Unità d’Italia abbia distrutto irrimediabilmente il Meridione. Se il 1861 è ritenuto l’anno in cui ha inizio la storia dell’Italia unita, e Cavour, Garibaldi, Vittorio Emanuele II e molti altri sono celebrati come gli eroi del Risorgimento, non tutti la pensano così. In quello che era il Regno delle Due Sicilie esistono da anni movimenti che considerano quel processo storico come un’invasione e quei personaggi come invasori.

Guarda il documentario su VICE Video – Orgoglio Meridionale