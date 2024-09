Questa è arte: ritratti di capre in bianco e nero

Kevin Horan, Ben #1, 2014.Immagini © Kevin Horan via

Dopo aver affinato le sue abilità nella fotografia editoriale a Chicago per 30 anni, Kevin Horan si è spostato a Whidbey Island,Washington, dove ha trovato ispirazione per la sua arte da diverse specie di animali―capre, montoni e pecore. “Cosa accadrebbe se queste creature venissero nel mio studio e mi chiedessero di realizzare un loro ritratto?” si è chiesto. Oggi abbiamo la risposta: Chattel, una serie di 32 ritratti di animali in bianco e nero. Secondo PetaPixel, Horan ci mette mediamente due ore per fotografare nel modo migliore quelli che lui chiama i suoi “vicini di casa ungulati.”

Horan ha affermato: “per me, questo progetto è un vero e proprio studio di ritrattistica. È così interessante vedere come questi animali sembrino avere personalità forti. Mi chiedo quanto ci sia di vero, e quanto sia dovuto al modo in cui vengono fotografati e alla maniera in cui siamo abituati a guardare le fotografie. Ho fatto innumerevoli ritratti di esseri umani e mi chiedo sempre la stessa cosa.”

Kevin Horan, Honey #2