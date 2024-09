Come ti cambia la vita quando la tua ragazza si ammala di cancro

Tutte le foto di Johnny Griffiths.

Hannah è sul suo letto di ospedale; si sta ripassando il rossetto e usa l’iPhone come specchio. Un anno fa, poco dopo aver festeggiato il suo ventesimo compleanno, le hanno diagnosticato un cancro. Osservando questa foto dice di ritrovarci un senso di normalità: in quel momento era nel pieno della terapia, ma quando la guarda le sembra “il meno cancrocentrica possibile.” Questa normalità è fatta di parrucche appariscenti e del trucco che applicava a ogni sessione di chemio in ospedale; la chemio la faceva sentire morta.



Ed effettivamente è alla morte che siamo portati a pensare quando si parla di cancro. Per questo motivo, non appena ha saputo della diagnosi di Linfoma di Hodgkins al quarto stadio della fidanzata Hannah, il giovane fotografo Johnny Griffiths ha deciso di provare a cambiare la percezione della malattia. “Il cancro viene sempre rappresentato attraverso immagini tristi e negative; sì, è una malattia, ma non automaticamente una condanna a morte.”



Quando ad Hannah è stato diagnosticato il cancro, ad aprile del 2015, frequentavano entrambi il secondo anno di università. Johnny si è subito trasferito a casa dei genitori di Hannah, ma ha maturato la decisione di avviare un progetto solo in un secondo momento. Ovvero quando si è reso conto che, mentre la sua vita e quella della sua fidanzata si erano trasformate in un vortice di ospedali e chemio, nel resto del mondo tutto proseguiva come al solito. “Andavamo all’università,” spiega Hannah. “E a un certo punto uno dei tutor di Johnny gli ha detto, ‘Senti, so che è un momento difficile, ma se vuoi andare avanti con i corsi devi metterti a lavorare su qualche progetto.’ E il cancro poteva diventare quel progetto.”



Per Hannah, uno degli aspetti più difficili della malattia è stato l’avere a che fare con le difficoltà dei suoi amici nell’affrontarla. “Nessuno mi diceva niente, perché non sapevano cosa dire,” spiega. “Per questo ho insistito perché Johnny dedicasse il suo progetto finale al cancro.” Così è nato It’s Cancer.



“Ci sono stati un sacco di momenti in cui avrei potuto tirare fuori la macchina fotografica e scattare delle foto potenti ed emotivamente cariche,” racconta Johnny a proposito dei limiti di un simile progetto all’interno di una relazione. “Ma allo stesso tempo erano anche i momenti in cui non me la sentivo. Non volevo perdermi passaggi cruciali, come quando le hanno detto che era guarita—volevo esserci, e viverlo in prima persona, non attraverso la macchina fotografica.”



Al di là delle rare foto in esterna, come quella del parco dove si sono concessi un picnic, la maggior parte è scattata tra sale d’attesa e stanze d’ospedale. E nonostante l’ottimismo condiviso dalla coppia, ci sono stati momenti estremamente difficili. “A volte mi chiudevo in me stessa e iniziavo a piangere; quando succedeva, Johnny si alzava e andava a prendere la macchina fotografica. ‘Ma deve farlo proprio adesso?,’ pensavo. Ma ora, dalla prospettiva di chi ne è uscito, sono contenta l’abbia fatto.”

It's Cancer è in mostra alla Old Truman Brewerycome parte di Exordium, che raccoglie i lavori degli studenti di fotografia della Falmouth University.

