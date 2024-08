James Franco è accusato da 5 donne di condotta inappropriata

Stando a quanto riporta il Los Angeles Times, James Franco è stato accusato da cinque donne di condotta inappropriata o sessualmente coercitiva.

Domenica Franco ha vinto un Golden Globe per Miglior attore in un film o commedia musicale, e nel suo discorso di ringraziamento si è presentato sul palco con una spilletta del Time’s Up, un’iniziativa nata dal mondo dello spettacolo, cinema, teatro e televisione a sostegno delle vittime di molestie sul luogo di lavoro.

In quel frangente, diverse donne su Twitter si sono espresse contro l’attore e regista condividendo alcune esperienze personali.

Tra queste la 23enne Violet Paley, che ha poi dichiarato al LA Times:“Gli stavo parlando, e all’improvviso si è tirato fuori il pene. Ero agitata, e gli ho detto, ‘Possiamo farlo in un altro momento?’ Ma lui mi stava spingendo la testa giù, e io non volevo farmi odiare, quindi l’ho fatto.”

Paley ha aggiunto che la relazione sessuale con Franco è proseguita. Il legale di Franco ha respinto le accuse.

Sarah Tither-Kaplan, ex studentessa della scuola di recitazione fondata da Franco, ha parlato delle pressioni ricevute perché apparisse nuda in una scena raffigurante un’orgia. In una simulazione di sesso orale, ha dichiarato Tither-Kaplan, Franco avrebbe rimosso la protezione in plastica dalla vagina delle attrici. Due altre studentesse di recitazione hanno dichiarato al LA Times che Franco sarebbe stato solito spazientirsi quando una donna si rifiutava di mostrarsi nuda sul set.

Subito dopo i Golden Globes, l’ex attrice Ally Sheedy ha pubblicato alcuni tweet (ora non più disponibili) in cui criticava aspramente l’attore. “Ha appena vinto James Franco. Ora non chiedetemi più perché ho lasciato il cinema e la televisione.”

Durante il Late Show di Stephen Colbert, martedì sera, Franco ha negato le accuse a suo carico, aggiungendo di non “avere idea” di cosa avrebbe fatto ad Ally Sheedy.

Nel 2014, Franco ha scambiato messaggi privati su Instagram con una 17enne nel tentativo di fissare un incontro in hotel.