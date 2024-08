Stasera James Harden indosserà sneaker dedicate a Meek Mill

Meek Mill è ancora in prigione. Nonostante la sua situazione attuale sia frutto di una condanna di dieci anni fa, nonostante il funzionario a cui è stata affidata un’eventuale decisione sulla sua condizionale abbia consigliato di non incarcerarlo, e nonostante un’investigazione dell’FBI sulla condotta del giudice che l’ha condannato, Meek potrebbe passare dai due ai quattro anni dietro le sbarre. Come i nostri colleghi americani hanno scritto il mese scorso, il caso di Meek è un microcosmo delle ingiustizie radicate nel sistema penale statunitense: “Molti di noi sanno di queste disparità razziali insite nel sistema penale, ma vedere tutti questi incidenti presentarsi contemporaneamente ingrandisce l’assurdità del loro insieme”.

La campagna #FreeMeek, il cui obiettivo è la scarcerazione del rapper, ha ormai travalicato i confini della comunità hip-hop. Stasera, apparirà sugli schermi di tutto il mondo. James Harden, giocatore di basket degli Houston Rockets, ha infatti deciso di indossare sneaker con lo slogan della campagna durante la partita di stanotte contro i Boston Celtics.

Exclusive: James Harden to wear 'Free Meek Mill' sneakers on Thursday https://t.co/PW5hTqsHNM pic.twitter.com/KHpLkDNy8G — The Crossover (@TheCrossover) December 27, 2017

Harden è andato martedì a trovare Meek nella prigione di Chester, in Pennsylvania, in cui è rinchiuso. Ha poi postato una nota su Instagram: “Ho avuto l’opportunità di vedere mio fratello @meekmill oggi. È di buon umore, e speriamo di poterlo far uscire entro febbraio”. Harden ha aggiunto che Meek è pronto a pubblicare nuovo materiale una volta rilasciato.