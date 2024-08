Guarda JAY-Z che imita Eminem e Snoop Dogg da Letterman

Da quando si è ritirato dalla televisione, salutando per sempre il Late Show che ha condotto per decenni, David Letterman ha lentamente cominciato a depurarsi dal mondo dei media lasciandosi crescere una barba degna di un eremita del Madhya Pradesh. Ma dato che è impossibile tenere a freno le proprie passioni, il buon Dave ha ricominciato a fare quello che più gli piace fare: parlare con persone famose e spararci cazzate assieme.

Il suo nuovo programma My Next Guest Needs No Introduction, disponibile su Netflix, ha già avuto diversi ospiti di prim’ordine, dall’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama all’attivista per il diritto all’educazione Mahala Yousafzai. La prossima puntata, che verrà caricata venerdì 7 aprile, avrà un protagonista leggermente meno famoso, ma comunque leggermente influente a livello culturale, cioè il signor Shawn Carter, cioè JAY-Z.

Per farvi smaniare un po’ mentre aspettate la puntata, Netflix ha pubblicato una breve clip dalla puntata in cui Jay imita due colleghi che rispetta particolarmente: Snoop Dogg ed Eminem. “Puoi avere una voce incredibile e dire qualsiasi cosa. Snoop Dogg, ad esempio, può dire solo One, two, three and to the four. Oddio! E suona perfetto”. Come dargli torto? Eminem, invece, si becca dei complimenti per il modo in cui scandisce le parole. Anche qua, non possiamo dire che JAY ha torto.

Guardate il video qua sopra, e già che ci siete guardate anche Rapture, il nuovo documentario sull’hip-hop che Netflix ha prodotto e di cui abbiamo un trailer in anteprima.

