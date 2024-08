Jeff Bezos sta costruendo un orologio che funzionerà per 10.000 anni

Jeff Bezos ha fatto partire i lavori per realizzare un orologio che funzionerà per 10.000 anni. La costruzione dell’orologio costerà 42 milioni di dollari e non è ancora noto quando sarà ultimata. Bezos ha annunciato l’inizio dei lavori su Twitter qualche giorno fa, “L’installazione è iniziata: alta circa 150 metri, completamente meccanica, alimentata da cicli termici giorno/notte sincronizzati con il mezzogiorno solare, un simbolo per il pensiero a lungo termine.”

Installation has begun—500 ft tall, all mechanical, powered by day/night thermal cycles, synchronized at solar noon, a symbol for long-term thinking—the #10000YearClock is coming together thx to the genius of Danny Hillis, Zander Rose & the whole Clock team! Enjoy the video. pic.twitter.com/FYIyaUIbdJ — Jeff Bezos (@JeffBezos) February 20, 2018

L’orologio realizzato in acciaio inossidabile, titanio e ceramica si muoverà una volta all’anno, segnando l’anno gregoriano su cinque cifre (ad esempio, il 2018 diventa 02018), cambierà secolo una volta ogni 100 anni e azionerà un cucù una volta ogni mille anni, quindi, non sarà quello che si dice un’opera coinvolgente per gli spettatori. L’unica consolazione è che, ogni giorno a mezzogiorno, una sequenza di dieci campane suonerà una melodia diversa per tutti i 10.000 anni di vita dello strumento. Le melodie verranno prodotte da un generatore automatico di melodie ideato da Brian Eno. La scelta dei 10.000 anni di durata di vita corrisponde alla durata media di una civiltà secondo i promotori del progetto.

L’orologlio, il cui primo progetto risale al 1989, è stato precedeuto negli anni ’90 da un prototipo funzionante, il “Clock of the Long Now” esposto al Museo della Scienza di Londra. È prevista anche la costruzione di un altro orologio millenario. L’opera è stata pensata dall’informatico Danny Hillis, da Zander Rose e del gruppo di lavoro Long Now. Le immagini del progetto sono state diffuse dalla The Long Now Foundation, una Fondazione dedicata alla realizzazione del progetto e dal sito dedicato.

La costruzione dell’orologio si sta svolgendo all’interno di in un’area di proprietà di Bezos all’interno di una montagna della Sierra Diablo nel Texas a diverse ore di auto dall’aeroporto più vicino. L’orologio sarà protetto da una serie di porte d’acciaio e per raggiungerlo bisognerà percorre un dislivello di quasi 600 metri, una serie di gallerie e una scala a chiocciola che gira attorno al meccanismo.

L’orologio è un simbolo pensato per ricordarci lo scorrere del tempo e l’impatto delle nostre decisioni come civiltà sulle generazioni future: ecco perché non è prevista una data di fine dei lavori. In ogni caso, potete restare aggiornati per sapere quando sarà pronto inviando un messaggio vuoto a clockinterest@10000yearclock.net e buono scorrere inesorabile del tempo.

