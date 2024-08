Sette anni di foto dalle notti più sfrenate di Berlino

Dai raver che si rotolano negli spaghetti agli alpaca che corrono in giro per il locale: ci sono davvero pochi lati della vita notturna di Berlino che Jesús Pastor non ha fotografato. Nel corso degli ultimi sette anni questo fotografo ha frequentato le serate più trasgressive di Berlino per documentarne i partecipanti—”gli animali della notte” come gli piace chiamarli. “A Berlino, la gente è sempre sveglia,” mi ha detto.

Pastor ha cominciato a seguire questo progetto nel 2010, fotografando gli after party del festival del cinema di Berlino. Presto la sua reputazione gli ha permesso di accedere a quel genere di eventi che di solito sono vietati ai fotografi—come le feste del King Size Bar, famoso perché è molto difficile entrarci, o la serata House of Red Doors del Wild Renate, che gli organizzatori descrivono con le parole “sesso, edonismo, escapismo, esuberanza.”

Da tutto questo lavoro è nato Wild Wolves, un progetto con cui Pastor ha deciso di mettere insieme gli scatti che documentano al meglio l’edonismo della Berlino notturna. Mi ha raccontato che la cosa che gli piace di più delle serate berlinesi è che le persone che le frequentano non hanno praticamente nessun tabù. “Si respira libertà,” mi ha detto.

Qui sotto, una serie di foto da “Wild Wolves” di Jesús Pastor