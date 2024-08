Se avete 25 anni, o meno, potete finalmente permettervi questi grandi ristoranti

Quante volte avete pensato a mangiare in un grande ristorante per un compleanno o per un esame superato, ma il vostro portafogli era tristemente vuoto? Ma nella vita accadono cose incredibili, che ti regalano gioie inaspettate, proprio come in questo caso.

Jeunes Restaurateurs, un’associazione francese nata negli anni Settanta con lo scopo di promuovere giovani ristoratori, compie 25 anni in Italia e, per l’occasione, farà pagare 25 euro uno speciale menù proprio a tutti gli under 25.

Videos by VICE

Il progetto si chiama Tavola 25 ed è un modo per avvicinare i giovani ai ristoranti considerati “gourmet” e quindi più costosi di una semplice trattoria. Quante volte mossi dalla curiosità avreste voluto provare un ristorante fuori dalla vostra portata? Io stessa, 23 anni appena compiuti, ho sempre desiderato un’occasione del genere.

Dal prossimo 25 Marzo, i ristoranti aderenti all’iniziativa, con il sostegno di Tenute Marchesi Antinori, proporranno un menù da tre portate accompagnati da tre vini al prezzo speciale di 25 euro a persona. Sul sito trovate tutti i nomi dei locali coinvolti, 36 chef da nord a sud Italia, non solo nelle grandi città, ma anche nelle province. Ogni ristorante ha scelto la modalità con cui accogliere noi giovani ospiti ed alcuni ti faranno accomodare direttamente nel tavolo all’interno della cucina. Se vuoi saperne di più, visita il loro sito e prenota quello più vicino a te.

Potresti, per esempio, provare Magorabin, ristorante stellato di Torino, dello chef Marcello Trentini. Il locale è stato appena rinnovato, e un menù generalmente costa dai 60 ai 140 euro, ma non per te, mio caro giovanissimo.

Inoltre, potreste scoprire che il mondo dell’alta ristorazione è fatta sopratutto da giovani, che vostri coetanei sono in brigata e che la maggior parte degli chef non supera i 45 anni. Il cuoco più giovane che ha aderito all’iniziativa è Dario Guidi, 32 anni, chef dell’Antica Osteria Magenes, locale appena fuori Milano, che potrebbe farvi scoprire la cucina milanese in chiave moderna.

Poi, non ho potuto fare a meno di notare subito due locali vicinissimi a dove sono nata, in provincia di Vicenza: La Locanda di Piero e il ristorante TreQuarti, così la prossima volta che gli amici mi chiedono dove mangiare bene spendendo poco saprò stupirli di brutto.

Pensa che sogno: frequentare locali che fanno alta ristorazione e pagare più o meno quanto avresti fatto in una trattoria (a volte anche meno).

Segui Camilla su Instagram

Segui MUNCHIES su Facebook e Instagram

Vuoi restare sempre aggiornato sulle cose più belle pubblicate da MUNCHIES e gli altri canali? Iscriviti alla nostra newsletter settimanale