Se avete speranza nell’R&B, ascoltate il nuovo pezzo di JMSN

Certo che sentire dov’è arrivato oggi JMSN, musicalmente parlando, fa un po’ strano. Le sue prime cose erano sintetiche e decadenti il giusto—azzarderei gotiche, data la fascinazione del nostro per le croci rovesciate, il sangue e il suo torso bianco e scheletrico—da qualificarlo come una piacevole stranezza nel panorama R&B americano, perlopiù popolato da maschi muscolosi con voci d’angelo (ba-dum-tss!) impegnati a cantare dolcemente del loro pene in tiro. Ma a partire dal 2013, anno di pubblicazione del suo JMSN (The Blue Album), Christian Berishaj ha cominciato a lasciar perdere il sangue e il buio e ha cominciato a guardarsi indietro, musicalmente parlando.



Tra il Blue Album e il successivo It is., JMSN ha abbandonato completamente le produzioni per passare a una live band che accompagna la sua voce con bordate di sano blues, funk e soul. E oggi vi facciamo sentire in anteprima il secondo estratto dal suo nuovo LP, Whatever Makes U Happy, che uscirà il 28 aprile per la sua White Room Records.



Il pezzo si chiama “Where Do U Go” e lo trovate qua sotto.

Segui Noisey su Twitter e su Facebook.