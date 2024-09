Joey Bada$$ fa lezione nel suo ultimo video “Land of the Free”

Venerdì Joey Bada$$ ha annunciato che il suo secondo album, All-Amerikkkan Bada$$, arriverà il 7 aprile. Oggi Joey ha pubblicato il video del primo singolo, “Land of the Free”. Il video ci mostra Joey che fa lezione a un gruppo di bambini neri e che guida un gruppo di adulti attraverso un terreno montuoso. Il loro viaggio termina in uno scontro con delle figure autoritarie bianche come uomini in giacca e cravatta, politici e poliziotti. Il video, co-diretto da Joey e Nathan R. Smith, come molti negli ultimi sei mesi, rappresenta un attacco contro il clima politico e sociale che si respira nell’America di oggi. Guarda “Land of the Free” qua sotto.

Foto: Screengrab via YouTube.

