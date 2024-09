10 domande che hai sempre voluto fare al pelato di Brazzers

C’è qualcuno che può dire di non conoscere Johnny Sins? Se il nome non vi dice niente, provate a cercarlo su Google: alla vista della sua testa luciccante seguiranno un sorriso e la risposta “Ma certo che lo conosco.”

Johnny Sins, noto a molti come “quello di Brazzers” (e da amici e parenti semplicemente come Steve Wolfe, il suo vero nome), ha 38 anni e da quando ne ha 28 milita nell’industria del porno. Nella sua lunga carriera da attore, Sins ha rivestito una grande quantità di ruoli: professore, dottore, poliziotto, sacerdote e maestro.

Siamo andati alla Expo Sexo 2017 di Città del Messico con l’obiettivo di incontrarlo, e anche se intercettarlo è stato facile tanto quanto contattare Lionel Messi durante una partita dei mondiali di calcio, alla fine ci siamo riusciti e ci siamo messi tra uno stand e l’altro a parlare del suo lavoro.

Il risultato è stata questa conversazione, che è stata inserita nella rubrica “10 domande che hai sempre voluto fare a…”

Johnny sul set.

VICE: Ciao Johnny, la prima domanda è questa: con quante ragazze sei stato?

Johnny Sins: Penso di aver recitato in quasi 2000 scene porno, quindi direi 1500 ragazze, perché alcune erano le stesse.



Ok, dopo questa risposta la domanda è necessaria: come fai a mantenere un’erezione?

Serve una vita equilibrata, una vita in cui non ci si sbronza tutte le sere, perché la mattina bisogna essere belli svegli, pimpanti e pronti a lavorare. Il mio è uno di quei lavori in cui devi necessariamente essere in forma.

Che consigli puoi dare ai nostri lettori per portare avanti una vita sessuale soddisfacente?

La prima cosa da fare è chiaramente godere dei piaceri del sesso. Io sono dipendente dalle vagine, quindi per me andare a lavorare tutti i giorni non è un dovere, è un piacere. L’idea di stare ogni giorno con una donna diversa è… incredibile.

Però, diciamocelo, la mia vita sessuale non è così folle come ce la si immagina.



Ti sei mai innamorato?

Certo che sì! E lo sono tuttora: sono perdutamente innamorato della mia compagna. Stiamo insieme da quattro anni, ed è una persona incredibile. Ci piace frequentare anche altre ragazze, ogni tanto organizziamo cose a tre. In generale ci troviamo molto bene—e ci divertiamo un sacco.

Cosa fai invece quando sul set devi lavorare con un’attrice che non ti piace?

Ti basta trovare anche solo una sua parte del corpo che ti piace e concentrarti unicamente su quella, al 100 percento. È così che faccio per poter dare il massimo.

Qual è la cosa che ti piace di più del tuo lavoro? E quella che ti piace di meno?

Sto vivendo il sogno di moltissimi uomini. Quindi la cosa che mi piace di più, dal momento che amo così tanto il sesso, è farlo ogni giorno con una donna diversa.

La cosa che mi piace di meno invece sono le attese. A volte sul set capita di aspettare anche otto ore prima di concludere qualcosa, otto ore in cui non fai assolutamente niente. Sarebbe molto bello arrivare, fare sesso e andarsene. Ma non funziona così, e questa è una cosa che odio.

Mi consiglieresti della buona musica per fare sesso?

A noi piace l’hip hop, penso sia il genere che ti mette nell’umore giusto per farlo.

Puoi raccontarmi la cosa più strana che ti è successa sul set?

Be’, quando fai sesso anale è possibile che a volte dopo la penetrazione rimangano delle tracce di escrementi sul pene. In media con due ragazze su dieci di quelle con cui giro finisce così. Ed è normalissimo, però io continuo a rimanerci un po’ così quando succede.

Ma gli attori porno si mastrubano comunque?

Io lo faccio, sì, anche se non più come un tempo. Diciamo circa due volte alla settimana. Ma la masturbazione fa bene, la consiglio a tutti. Fatelo!

Quanto ai film porno? Dopo essere stato tutto il giorno sul set hai ancora voglia di vederne?

Certo, non ho smesso nemmeno con quelli. Vado sempre su Pornhub a vedere film porno, e lo faccio per due motivi: innanzitutto per piacere personale, e poi per studiare. In questo ambiente devi sempre sapere cosa fanno i colleghi, le cose che sperimentano, per iniziare a sperimentare tu stesso e in caso inserirlo nelle tue scene. Insomma, anche nel porno bisogna fare corsi di aggiornamento.

