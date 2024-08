Perché Jordi El Niño è l’attore porno più cercato su Pornhub

I dati che emergono dall’ultima analisi A Year In Review di Pornhub lo dicono chiaramente: Jordi “El Niño” Polla è l’attore porno maschile del momento. Il più cercato del 2017, alla pari con Mandingo, che però non è esattamente una novità.

Se vi state chiedendo chi sia Jordi El Niño perché il nome non vi dice niente (fatto del resto abbastanza improbabile), la risposta è brutalmente elementare: il tizio magrolino che spunta fuori in almeno tre o quattro video ogni volta che aprite la home di un aggregatore porno. E che lavora con quasi tutte le pornostar più importanti del settore.

Entrato nel circuito spagnolo nel 2015, 21enne, appena un anno dopo era già stato nominato Best Male Newcomer agli AVN [ gli Oscar del porno statunitense] e le compagnie di produzione più importanti, come Brazzers e RealityKings, lo avevano messo fra gli attori di punta del proprio carniere. Una scelta oculata, perché uno dei suoi primi lavori negli Stati Uniti per Brazzers è stato in assoluto il video più visualizzato del 2016 sul loro sito. Oggi si sposta di set in set, passando dagli Stati Uniti all’Est Europa—le aree di maggior potere nella produzione pornografica—e il suo canale YouTube, aperto lo scorso novembre, ha già raggiunto oltre un milione e mezzo di iscritti.

Fin qui niente di particolarmente interessante. Un attore che ha un istantaneo successo e spopola su tutti i siti porno e sui social. Succede continuamente, visto che le mode nell’intrattenimento per adulti nascondo e muoiono molto rapidamente.

Ma Jordi non è il classico pornoattore a cui siamo abituati da decenni. Ovvero il prototipo del ragazzo più o meno fisicato, con un pene la cui vascolarizzazione ricorda il piano urbanistico di una metropoli, e in pieno delirio da satiriasi. È basso, con il torace delle stesse dimensioni dei fianchi, e un volto a cui non daresti più di 17 anni. Sembra il compagno del ginnasio a cui chiedevi di formattarti il pc, e che non sapeva fare il terzo tempo durante l’ora di educazione fisica.

Intendiamoci, Jordi ha un pene di tutto rispetto, ma quello è più un requisito del porno. Le sue performance, poi, non rispettano nessuno degli standard che hanno reso grandi e popolari attori come Rocco Siffredi, Nacho Vidal, o Manuel Ferrara. Non è energico, non è iper-arrapato, e non utilizza nessun tipo di dirty talk riconoscibile (anzi, non parla quasi mai nei video). Fa sesso esattamente come ti immagineresti che faccia sesso il sopracitato compagno del ginnasio.

Come ha fatto, allora, a diventare una celebrità del porno? Per capirlo, bisogna prendere in analisi un trend in grandissima ascesa. Quello appunto dei ragazzi simil-adolescenti che vengono presi quasi di forza dalle attrici prima di fare sesso. Jordi, infatti, è il capofila di un gruppo di attori che condividono con lui tutte le caratteristiche che ho menzionato: Conor Coxxx, Juan El Caballo Loco, Buddy Hollywood.

I plot dei video che li vedono protagonisti sono bene o male sempre gli stessi. Sono amici sfigati del figlio dell’attrice, figliastri, fratellastri, fidanzati della figlia ecc ecc. Se ne stanno tranquillamente in casa a guardare la tv o a smanettare al computer (il massimo della lussuria che si concedono è spiare nelle stanze delle attrici o venire beccati mentre si masturbano), spesso con abiti che accentuano le loro caratteristiche. Magliette di videogiochi, cappellini portati di lato, divise da secchione. E improvvisamente vengono insidiati da un’attrice che gli sbottona i pantaloni, si stupisce dele loro dimensioni e dà inizio a un coito guidato.

Per guidato intendo letteralmente. Spesso gli spiegano passo passo quello che devono fare, in che posizione mettersi, quanto devono accelerare, cosa devono dire. Il film Teaching Anal , girato da Jordi nel 2017, è abbastanza esplicativo già dal titolo. Se pensate che questo tipo di sinossi rispecchi la classica trama della milf che circuisce un giovane attore con la sua esperienza, vi sbagliate. In quel tipo di video l’iniziativa viene dalla donna, ma sono strutturati per soddisfare i bisogni dell’attore maschio. È il sogno di un giovane fighetto arrapato che si avvera: a un certo punto della scena, è sempre lui a prendere il controllo.

Nei video di Jordi El Nino o di Juan El Caballo Loco—che sembra una controfigura scarsa di Jordi—no. Il dominio fisico è talmente evidente che in alcune scene le attrici sollevano di peso l’attore per fargli un pompino. Ovviamente nel contesto di cui stiamo parlando c’è anche un sottotesto aggiuntivo, ovvero quello del maschio beta che alla fine riesce a farsi valere, ma è minoritario.

E quindi torniamo a Jordi: perché è la star di questo trend? Semplicemente perché dal punto di vista espressivo ha un’arma che accentua in modo decisivo la dinamica che abbiamo appena spiegato. È sempre basito e preso di sorpresa. La sua espressione più potente durante un approccio sessuale è questa. Che torna tante, e tante, e tante volte. Riesce al contempo ad essere inerme e funzionale in una scena di sesso. È bravissimo, quindi, a evidenziare e partecipare bene alla dominazione femminile—a differenza di Juan El Caballo Loco, che fa sesso con la stessa espressività con cui svita il tubetto del dentifricio la mattina.

Ecco un esempio pratico. Nel film Kendra’s Thanksgiving Stuffing, di Brazzers, Jordi interpreta il fidanzato che la figlia di Kendra Lust ha portato a casa per il ringraziamento. Kendra decide che vuole farselo, e in cucina gli ordina di tirarsi giù i pantaloni. Poi lo porta nella sala da pranzo, e comincia a masturbarlo sotto al tavolo di nascosto dal marito e dalla figlia. Quando quest’ultima se ne accorge, e fugge via per la rabbia inseguita dal padre, Kendra continua ad esaudire i suoi desideri liberamente. Jordi, nel frattempo, si limita ad avere un’erezione, a essere basito e a fare quello che gli viene detto in silenzio. Al centro della fantasia del film c’è solo lo strapotere sessuale della madre sulla figlia.

È una caratteristica piuttosto singolare per un attore porno, quella di avere le espressioni facciali e la passività come armi principali. Ma non è esattamente un trend del tutto nuovo. Nell’epoca aurea del porno, all’inizio degli anni Ottanta, la scena statunitense vide l’ascesa di un altro attore che, ben dieci anni prima che Jordi nascesse, era capace di utilizzare le stesse armi. Tom Byron. Medesime caratteristiche fisiche di magrezza e adolescenza accentuata, e bene o male stesse caratteristiche di passività. Almeno ad inizio carriera, visto che poi il suo percorso si è evoluto.

Nel film Private Teacher del 1983, Byron interpreta uno studente indolente che vive con la zia. E che viene continuamente plagiato da donne più grandi ed esperte di lui. L’insegnante privata (la celebre Kay Parker) appunto, le vicine di casa, e perfino la stessa zia. Ed è proprio la scena finale in cui Byron fa sesso con lei e un’amica di quest’ultima la più celebre del film, quella che l’ha reso veramente famoso.

Ma fra i due attori c’è una differenza abbastanza importante. Che può spiegare come l’ascesa di Jordi non sia legata soltanto alle sue caratteristiche, ma a una tendenza che sta sorpassando gli standard a cui era sempre rimasta ancorata.



Se la dominanza sessuale nel porno mainstream era (soprattutto) appannaggio di donne mature—Byron faceva sempre la parte del ragazzino che veniva sedotto da donne con 15-20 anni più di lui a inizio carriera—Jordi El Niño Polla si fa comandare anche dalle coetanee. Sorellastre che lo trascinano in camera trasportandolo per la cintura, giovani ragazze che si stavano masturbando mentre lui suona il campanello con una pizza d’asporto e decidono di usarlo come dildo umano, e così via.

Ha girato con Stella Cox, Amirah Adara, Zoe Doll, Megan Rain, e molte altre under 30. Questo aspetto, se analizzato studiando l’andamento del consumo pornografico femminile, che sempre secondo i dati di Pornhub cresce di anno in anno, credo descriva bene come si sta evolvendo una parte del mercato del settore.

Segui Niccolò su Twitter.