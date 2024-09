Questa startup che fa centrifughe da 400 dollari si è fregata da sola nel peggior modo possibile

Al primo punto delle FAQ sul sito ufficiale della Juicero si leggeva: “Come preparo il centrifugato?” La risposta, in un processo in cinque punti, iniziava con: “Prendi la confezione di Juicero che hai precedentemente riposto in frigorifero.” I tre passi successivi prevedevano che la persona desiderosa di farsi un centrifugato sistemasse la confezione nella centrifuga da 400 dollari, la assicurasse a un piccolo uncino interno e premesse il tasto LED dello start. Ma, come ha recentemente fatto notare Bloomberg, la risposta vera è: “Prendi la confezione tra le mani e spremi fuori il contenuto,” senza alcun bisogno di ricorrere alla macchina.

La Juicero Inc. è stata sulle bocche di mezza Silicon Valley per buona parte degli ultimi mesi, con 120 milioni di dollari raccolti tra gli investitori e dichiarazioni più che entusiastiche del fondatore, Doug Evans. Evans era già conosciuto come un accorato sostenitore del settore organico/centrifugati, e in quanto tale in passato aveva fondato la catena di juice bar Organic Avenue. Dopodiché si era dedicato ai prodotti per la casa sviluppando la Juicero, nella speranza di fare della sua idea ciò che la Keurig aveva fatto per il caffè negli Stati Uniti—anche se a un prezzo di gran lunga superiore (se ad oggi la Juicero è disponibile per 400 dollari, il prezzo originale sfiorava i 700).

Un profilo della startup pubblicato il mese scorso sul New York Times racconta che Evans avesse iniziato “assumendo software engineer, ingegneri meccanici, scienziati del settore alimentare e sviluppatori di app” al fine di perfezionare il prodotto. “Ma non c’è voluto molto prima che Evans capisse di avere bisogno di più denaro. I meccanismi del macchinario erano complessi ma tutto sommato gestibili. Erano piuttosto il software, la struttura di produzione, il test elettrico e una lunga serie di altre cose a richiedere ancora più personale.” In altre parole, il processo di produzione della Juicero era costoso e complicato.

“Ci ho lavorato per 33 mesi senza quasi parlarne,” ha dichiarato a settembre Evans in un’intervista per il podcast di Recode Too Embarrassed to Ask. “Con me c’erano cento persone. Per come la vedo io, è uno dei prodotti che più avranno impatto sulla salute dell’uomo a livello globale.”

Sarebbe un’affermazione un po’ troppo ottimistica persino se la Juicero avesse funzionato come Evans sperava (e sì, quel grugnito che sentite in sottofondo è il vaccino antipoliomelite che guarda Evans dall’alto). Ma non è andata così. Bloomberg ha parlato con diversi investitori, delusi dal fatto che i loro soldi fossero andati a finanziare quello che è essenzialmente un fermacarte da 400 dollari che capta il segnale Wi-Fi.

“Bloomberg ha fatto un test, paragonando il funzionamento della Juicero alla presa di una persona,” hanno scritto Ellen Huet e Olivia Zaleski. “E l’esperimento ha mostrato che l’uso delle mani permette di ottenere la stessa quantità di prodotto nello stesso tempo—o, in alcuni casi, anche in meno tempo.”

Ovvero, molto semplicemente, la Juicero—che secondo Evans eserciterebbe una forza di quattro tonnellate, “sufficiente a sollevare due Tesla”—fa lo stesso lavoro che potresti fare tu nello stesso tempo che impiegheresti tu e senza farti sprecare chissà quali energie. Le confezioni, dal prezzo di cinque dollari l’una, possono essere spremute con la sola forza delle mani portando allo stesso identico risultato.

La società difende il prodotto, e insiste sulla necessità del macchinario per ottenere i centrifugati (le confezioni sono disponibili solo per chi ha acquistato anche la centrifuga, e al momento possono essere spedite in soli 17 stati americani). Secondo la Juicero Inc., la centrifuga è necessaria perché “legge il codice QR impresso sulla confezione e verifica tramite un database online che il prodotto non sia scaduto.” Per chi se lo stesse chiedendo, la data di scadenza è riportata direttamente sulla confezione.

Su internet la notizia ha suscitato una certa ilarità, diventando al tempo stesso una favola con tanto di morale per i venture capitalist della Silicon Valley.

