Il tizio che è riuscito a rubare—e perdere—1,3 milioni in lingotti d’oro

Nel 2016, a New York, un uomo è diventato famoso per un’impresa all’apparenza facile. Si è avvicinato a un veicolo blindato parcheggiato all’angolo di una strada trafficata di Manhattan, ha preso un contenitore da 40 chili dal retro del furgone e si è allontanato, per scoprire in seguito che la cosa che aveva rubato conteneva due enormi lingotti d’oro del valore di circa 1,6 milioni di dollari [circa 1,3 milioni di euro].



Ora, dopo una caccia all’uomo durata mesi, la NBC New York è riuscita a contattare il malfattore che ha rivelato i particolari del crimine, come è stato beccato, e dove sta il bottino ora.

Quando la NBC l’ha raggiunto, Julio Nivelo si trovava in patria, in Ecuador, dove vive da quando vi ha cercato rifugio con parte della refurtiva. Nivelo ha spiegato di essere un ladro di mestiere, e che il furto del bidone a New York è stato solo uno dei colpi che ha messo a segno negli anni.

“Se sei un giocatore di football vuoi giocare il Super Bowl,” ha raccontato alla NBC. “Molti sanno che l’oro viene trasportato in bidoni. Io sapevo quali erano le compagnie che lo trasportavano. Ho sempre pensato, ‘Ok, verrà il mio giorno fortunato, prima o poi, e io sono pronto’.”

Poco dopo essere arrivato a casa—si è dovuto fermare ogni tot per fare una pausa—Nivelo ha venduto l’oro in cambio di denaro, portandosi a casa circa 1,2 milioni di dollari che ha poi diviso in scatole di scarpe. Dopo aver messo al sicuro parte del denaro e aver dato 200mila dollari alla sua fidanzata, Nivelo è fuggito in Florida e da lì a Los Angeles portando con sé circa 40mila dollari. Da Los Angeles è andato in Messico, e ha cominciato a spostarsi a zig zag per l’America Latina e il Sud America fino a giungere in Ecuador.



Una volta in Ecuador Nivelo pensava di essere al sicuro, ma le autorità locali l’hanno preso un mese dopo il suo ritorno. Si sono rifiutati di estradarlo negli Stati Uniti, decidendo piuttosto di spedirlo per nove mesi in una prigione ecuadoriana.

Ora Nivelo è libero e vive a casa con sua madre, ma non è più riuscito a mettere le mani sui soldi che l’hanno fatto finire in carcere. Ha detto alla NBC che la sua fidanzata gli ha mandato 50mila dollari e si è data alla macchia con il resto della refurtiva. Ma lei gli avrebbe anche detto che la polizia ha perquisito la loro casa in New Jersey e confiscato il denaro. Comunque, tutti i suoi concittadini in Ecuador pensano che Nivelo—noto come “Il Ragazzo D’Oro”—sia gonfio di soldi.

“Sanno che sono io quello che è andato a New York e ha rubato l’oro. Pensano che abbia un milione e mezzo,” ha raccontato Nivelo alla NBC. “Ma io non ho niente.”

Forse Nivelo avrebbe dovuto puntare su qualcosa di meno evidente dell’oro: a quanto pare è più facile guadagnarci e farla franca con il vino pregiato e le memorabilia della NASA.

