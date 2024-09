Kanye West ha appena incontrato Donald Trump

Questa mattina, alle nove e un quarto, Kanye West, recentemente uscito dall’ospedale dove era stato ricoverato per problemi di stabilità mentale, è entrato alla Trump Tower, a Manhattan, per un incontro con Donald Trump. Stando a TMZ, a chiedere di organizzare l’appuntamento, che è durato circa un quarto d’ora, è stato proprio West. Appena prima di venire ricoverato, il rapper aveva dichiarato che, avesse votato, avrebbe votato proprio per Trump.

Attorno alle 10, Kanye e Trump sono usciti assieme dall’ascensore al piano terra e si sono messi in posa nella lobby per farsi scattare qualche foto. Non hanno risposto a chi gli chiedeva di che cosa avessero discusso—una posizione per West nel suo entourage? Un concerto per l’inaugurazione presidenziale a cui nessuno vuole apparire? “Siamo solo amici,” ha detto Trump. “Kanye è un brav’uomo… siamo amici da tanto tempo. Della vita. Abbiamo parlato della vita.”



“Voglio solo farmi fare una foto, ora come ora,” ha risposto Kanye a chi gli faceva domande. I due si sono salutati con una stretta di mano, e Trump ha detto nell’orecchio del rapper “Abbi cura di te, ci vediamo presto.” Trovate qua sotto un video girato nella lobby.



Immagine: Screenshot via C-SPAN.

