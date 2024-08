Che cosa ha detto Kanye West durante la sua nuova intervista

Sabato notte Kanye West ha postato su Instagram un selfie in cui indossa un cappellino con scritto “Make America Great Again”, slogan-simbolo della campagna elettorale di Donald Trump. Non era la prima volta che il rapper dimostrava il suo apprezzamento nei confronti dell’attuale presidente degli Stati Uniti, ma la didascalia di quella fotografia è diventata virale generando diverse critiche illustri, tra cui una lunga risposta di Lana Del Rey.

Kanye aveva scritto che il tredicesimo emendamento, quello che abolì la schiavitù, andava abolito in quanto causa delle scarse condizioni di vita dei carcerati negli Stati Uniti. In un tweet si era poi corretto, affermando di aver sbagliato verbo: non “abolish” ma “amend”, non “abolire” ma “modificare”. Kanye ha comunque riaffermato la sua opinione, sostenendo che il tredicesimo emendamento fosse “schiavitù mascherata”.

Ieri Kanye è tornato da TMZ (cioè nella redazione in cui, poco prima della pubblicazione del suo ultimo album ye, aveva dichiarato che “la schiavitù è una scelta”) per spiegarsi meglio e dare nuove informazioni sul suo nuovo album Yandhi, che sarebbe dovuto uscire proprio sabato.

“Mi sono sbagliato, volevo dire ‘amend””, ha detto Kanye, “Ci sono persone pagate otto centesimi a settimana che lavorano per aziende private. Molte di queste sono persone al loro primo crimine. E molti di questi sono crimini non violenti. E inoltre non ci stiamo occupando della loro salute mentale, non gli stiamo offrendo terapie e, lo voglio dire, la maggior parte dei carcerati è lì per reagire alla situazione in cui si sono trovati”.

Secondo Kanye non dovremmo “arrenderci” a Trump e dovremmo invece dimostrargli il nostro amore: “Per crescere devi sentirti amato. Devi percepire un certo amore, e che chi ha a che fare con te sia mosso da un amore, o che un gruppo di persone si muovano spinte dall’amore. Non si possono cominciare dialoghi mandandosi affanculo”.

Yandhi ha invece una nuova data d’uscita: venerdì 23 novembre, il Black Friday. “Ci ho messo dentro dei suoni che non avete mai sentito, idee di cui non si parla”, ha detto Kanye. “Ci sono pezzi che parlano di body shaming, di donne che vengono discriminate per il numero di persone con cui vanno a letto. È un vero e proprio album di Ye. Quei cinque che ho pubblicato negli ultimi mesi sono stati il processo di riabilitazione di un supereroe. Ora Ye l’alieno è tornato, non prende più medicine, si allena, respira aria fresca, pensa, fa, è se stesso”. Ma non è tutto.



Kanye andrà infatti a terminare questo suo nuovo album in Africa: “Devo andarci per capire com’è veramente. Prendere una manciata di terra, stare lì, cucinare, cinque pasti al giorno per fare bene al metabolismo, avere i miei figli in studio, il microfono all’aperto così che anche i suoni della natura vengano registrati”.

Inoltre, come già aveva dichiarato in passato, Kanye ha intenzione di candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti. Ma non nel 2020, per evitare di dover affrontare Trump; bensì nel 2024, come aveva detto a una radio di Chicago ad agosto. “Stavo dicendo a mio padre che volevo fare questa cosa, lui mi ha detto che ci sarebbero voluti un sacco di soldi. Io gli ho risposto che avremo tutti i soldi del mondo, quando mi candiderà. E allora non darò più risposte impetuose come sto facendo ora. Parlerò con degli esperti”.

Infine West ha detto che sta cercando di portare alla Casa Bianca Colin Kaepernick, giocatore di football americano che si rifiutò di alzarsi per l’inno degli Stati Uniti in segno di protesta contro Trump ed è recentemente diventato il volto di una discussa ma efficace campagna pubblicitaria di Nike. Trump ha definito Kaepernick “un figlio di puttana” a un comizio in Alabama e Kanye vuole far sì che questa affermazione “venga rimossa”, offrendosi come mediatore tra i due.

