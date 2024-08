Esiste una canzone di Kanye West e JAY-Z con un sample di “Con te partirò”

Già il fatto che esista una traccia inedita di Kanye e JAY-Z ci fa emozionare, ma se calcoli anche che il beat usa un sample della versione spagnola di “Con te partirò” (“Por Ti Volaré”) di Andrea Bocelli, è proprio una roba da farsi esplodere il cervello.

La canzone, che è stata leakata su Reddit tra ieri e oggi tramite l’account Soundcloud themoderat, risale a diversi anni fa ed era stata ascoltata per la prima volta al listening party di Watch The Throne, uscito nel 2011. Purtroppo, però, i due rapper non erano stati in grado di acquistare la licenza per il sample da Andrea Bocelli, e “Livin’ So Italian” è sprofondata nell’oscurità fino a oggi. La strofa di JAY-Z, poi, è stata riciclata dal rapper nel suo pezzo “FuckWitMeYouKnowIGotIt“, uscito su Magna Carta… Holy Grail.

Purtroppo questa versione dura solo poco più di un minuto, ma l’utente di Reddit Ethere4l, che sostiene di essere il responsabile del leak, ha scritto che presto caricherà la versione integrale della durata di 3:06. Restiamo in attesa e incrociamo le dita perché il team legale di Bocelli conceda la licenza per quel sample, perché una hit del genere non può rimanere segreta.

https://soundcloud.com/themoderat/livin-so-italian

