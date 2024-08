Kanye West sta meglio: è tornato sul palco con Kid Cudi

È passato quasi un anno da quando Kanye West ha cancellato tutte le date del suo tour in supporto a The Life of Pablo. Dopo essere ricomparso su disco, grazie al suo protetto Cyhi The Prynce, ora Kanye si è fatto vedere di nuovo su un palco. Sabato sera, a Chicago, si è unito a Kid Cudi per una performance di “Father Stretch My Hands Pt. 1”. Trovate qua sotto un paio di video del pezzo, che meritano di essere visto anche solo per guardare le loro espressioni assurdamente felici.

È da qualche tempo che si parla di un progetto collaborativo tra Kanye e Cudi, che sono collaboratori di lunga data. Lo scorso agosto, una fonte anonima aveva dichiarato al sito di gossip Page Six che i due erano in uno studio in Giappone a registrare un album assieme. Non è una notizia ma una voce—sarebbe però molto bello sentire che cosa ne uscirebbe.

