Hanno leakato un pezzo di Kanye West e Post Malone, “Fuck The Internet”

Post Malone e Kanye West hanno collaborato per la prima volta in “Fade”, il pezzo di chiusura (prima che arrivasse “Saint Pablo”) di quel capolavoro che fu The Life Of Pablo, un brano sudato e danzereccio. Adesso una loro nuova collaborazione è stata leakata online ed è ascoltabile, per il momento, a questo link.

Come riporta Genius, il brano era già stato fatto circolare un paio di anni fa ma era svanito. È leggermente ironico che nel testo Post dica letteralmente “Da quando hanno leakato la mia roba sono in paranoia, mi chiedo sempre se uscirà su internet”. Ops! Sempre che non si tratti di un’operazione commerciale architettata dai due. O di un’interferenza degli hacker russi per distogliere l’attenzione da qualche malefatta di Donald “Treezy” Trump.

In ogni caso, la canzone non è niente male. Post Malone è zuccheroso e ironico, Kanye West distaccato e cool, i ritornelli fanno sognare e la produzione abbonda di scintillanti muri di synth riverberati. L’unica cosa che non si capisce è perché sembri prodotta alla perfezione e pronta per uscire, ma la strofa di Kanye sia scritta a metà, con molti versi riempiti con suoni a caso e “bla bla bla”. All’interno della redazione si è creato un dibattito tra chi crede che la strofa sia finita così e sia la solita trollata di Kanye e chi crede che abbia messo giù del nonsense a caso in attesa di scrivere un vero e proprio testo, e il leak sia uscito a canzone non finita.

Tra una cazzata e l’altra su quanto le donne apprezzino la loro dotazione genitale, comunque, entrambi ci tengono a farci sapere che Internet è una cosa che ci fa diventare stupidi. “Instagram eccetera, si fanno la spia da soli / Bla bla bla come ti senti e io lo so / È troppo, ancora oh no no no mi ricorda / Ma probabilmente sarò l’ultimo a saperlo / Perché non guardo più internet” rappa Kanye, che a me viene da dire “amplia un po’ il concetto” ma chi sono io per mettere in discussione il genio. E poi si capisce, dai.



