Katsu Sando con cotoletta di pollo

4 panini

Preparazione: 20 minuti

Tempo totale: 1 ora

Ingredienti

250 g di cosce di pollo, con la pelle

¼ cipolla bianca, finemente affettata, sciacquata e strizzata

briciole fresche di pane panko

3 g di sale kosher

120 g di farina

2 uova grandi, leggermente sbattute

500 g di Bull-Dog Sauce

50 g di Sriracha Hot Chili Sauce

130 di cavolo bianco, finemente affettato, lavato e fatto scolare

4 g di sale

2 cucchiai di maionese Kewpie

Salsa

1 limone tagliato a fette

olio vegetale, per friggere

1 filone di pane bianco da sandwich, tagliato in fette da 2,5 cm

Procedimento

1. Metti le cosce di pollo in freezer per 20 minuti. Una volta raffreddate, passale nel tritacarne due volte, poi mettile in una ciotola. Aggiungi cipolle, 1/4 delle briciole di pane e sale al pollo macinato, poi mescola insieme. Trasforma il mix in 4 cotolette, metti su un vassoio e lascia raffreddare in frigorifero.

2. Metti insieme la Bull-Dog Sauce e la Sriracha Hot Chili Sauce. Tieni nel frigorifero finché non sei pronto a usarla.

3. In una ciotola, sala leggermente il cavolo, poi lascialo riposare 2 minuti prima di strizzargli fuori quanta più acqua puoi. Aggiungi la maionese e mescola.

4. Impana le cotolette. Metti farina, uova e le restanti briciole di pane in 3 ciotole separate. Lavorando con una cotoletta alla volta, metti la cotoletta nella farina, coprendola completamente, poi nelle uova, e infine nelle briciole di pane. Premi delicatamente una fossetta nel mezzo della cotoletta per aiutare a cuocerla in maniera uniforme e mettila su un vassoio. Ripeti con tutte le cotolette.

6. Scalda l’olio vegetale a 171°C. Usando un mestolo traforato metti con attenzione le cotolette nell’olio caldo. Friggi finché non diventano marrone dorato – circa 6 minuti.

7. Mentre le cotolette si cuociono, tosta il pane in un tostapane o su una griglia. Tostalo solo su un lato – che diventerà il lato “interno” del panino.

8. Togli le cotolette di pollo con un mestolo traforato e asciuga su un vassoio ricoperto di carta da cucina. Rotola nella salsa finché non luccicano e sono completamente coperte.

9. Spargi il mix di cavolo in maniera uniforme sulla fetta inferiore di pane. Metti la cotoletta di pollo con la salsa in cima. Finisci con la seconda fetta di pane, il lato tostato rivolto in giù. Premi molto delicatamente il panino, girandolo due volte, in modo che sia pressato in maniera uniforme.

10. Togli le croste dalle fette di pane, poi taglia il sandwich in modo che i lati tagliati siano rivolti in su per mostrare il ripieno; inserisci uno spiedino di bambù nel mezzo per tenere insieme il sandwich.

