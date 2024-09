Keith Ape sta per arrivare in Italia

Come ben sapete, la trap non è solo cosa americana e italiana: c’è quella francese, quella tedesca, quella spagnola e—soprattutto, per gli scopi di questo articolo—quella nippo-coreana, che avevamo raccontato ampiamente in questo articolo. Siamo quindi felici di annunciarvi che Keith Ape, autore di quella hit internazionale che è “It G Ma”—pezzo potente più o meno come una collisione interplanetaria—sarà in Italia per la prima volta a fine aprile. Qua sotto trovate la locandina dei suoi due concerti, che si terranno a Roma e Milano.

Vi consigliamo caldissimamente di presenziare se non volete poi pentirvi di esservi persi il più grande contributo della Corea al mondo dai tempi del tae kwon do, del kimchi e dei campionati professionistici di Starcraft e League of Legends.

