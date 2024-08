Ascolta il mix di Kelly Lee Owens per VIVA! Festival

L’ultima volta che abbiamo pubblicato un mix di uno degli ospiti di VIVA!, il festival organizzato da Club To Club dal 15 al 20 agosto in Valle d’Itria, in Puglia, è toccato a Jolly Mare, che ci ha regalato 45 minuti deliziosamente eclettici e atemporali. Oggi tocca alla rivelazione elettronica del 2017 Kelly Lee Owens che invece si è prefissa di presentare a Noisey un compendio strettamente elettronico.

Il mix sembra strutturato come una nottata condensata in mezz’ora: si parte lenti e morbidi come un tramonto, con un remix sognante di “All The Way Down” di Kelela che include alcune barre di Gaika giusto per non farlo fluttuare troppo, poi si entra nel buio con la sensualità stile Suicide di “Mi Mujer” di Nicolas Jaar. Quindi arriva il dancefloor, tra acid, techno e house, per poi concludere, ormai disidratati e privi dell’ultimo microgrammo di sali minerali, in un’immaginaria alba latina con Roy Comanchero.



Kelly suonerà GRATIS domenica 20 agosto al VIVA! prima di DJ Shadow, ascoltate qua sotto il mix (e procuratevi i pochi biglietti rimasti per le altre serate del festival al più presto).

