Kendall Stephenson cattura momenti surreali in tutto il mondo

Se c’è giustizia a questo mondo, un giorno National Geographic assumerà Kendall Stephenson per girare i cinque continenti e catturarne i momenti più magici. Le sue foto sono surreali, delicate e senza tempo. È uno sguardo sul mondo che non ha età, sembrano le immagini che trovi sfogliando le riviste dei tuoi nonni. Le foto qui sotto sono state scattate da Kendall in tutto il mondo: Africa, Egitto, Vietnam e India sono solo alcuni dei paesi che ha visitato. È attratta dall’autenticità, dagli attimi rubati alla vita quotidiana e dalla luce particolare di alcuni momenti del giorno, per esempio le tonalità del cielo all’alba e al tramonto. È molto riservata. Ci conoscevamo da anni prima che scoprissi il suo interesse per la fotografia. Forse proprio per questo motivo, le sue foto sono senza pretese, e lei si lascia guidare solo dal suo intuito. Kendall è cresciuta a Victoria, in Columbia Britannica, e ora vive a Montréal.

Testo di Claire Milbrath

Kendall Stephenson

