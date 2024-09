Lettera aperta a Kendrick Lamar in vista della sua imminente trasformazione in Bono Vox

Confessioni è la rubrica di Noisey in cui scriviamo perché ad alcuni di noi piacciono le cose che non vi piacciono. O viceversa, in questo caso.



Ciao Kendrick,

è un po’ che non ci sentiamo, come stai? Mi sembra che le cose ti stiano andando alla grande, anche in questo momento sto ascoltando “Humble”, facendo un lieve avanti e indietro con la testa che quelli giusti chiamano headbanging. E mentre mi fomento mentre tu pensi ai “syrup sandwiches”, una lacrima mi riga il volto, poi un’altra ancora, segue una terza e così via. Penso che prima della fine di questa lettera scoppierò a piangere.

Che cos’hai combinato, K? Perché devi sempre rovinare tutto? Anche l’ultima volta hai fatto così: mi hai catturato con “i”, mi hai gasato con “King Kunta” e poi hai fatto uscire quell’album che più di una volta non sono riuscito ad ascoltare. Venivo da good kid m.A.A.d city, pensavo che avrei passato un sacco di tempo con il tuo nuovo figliolo, e invece hai fatto l’album preferito di Obama. :(

Per carità, sono rimasto anch’io affascinato dal personaggio che ha ispirato barre leggendarie come “my president is black, my lambo is blue”, ma renditi conto che vantarti dei props di Obama è come fare un tema contro i soprusi degli insegnanti a scuola e sentirti dire dal preside “Ehi, è il miglior tema che io abbia mai letto”. Senza contare che ora uno di quegli insegnanti stronzi dai capelli di paglia ha anche preso il posto del tuo amato preside.

E ora l’hai rifatto: sei tornato con “Humble”, mi hai illuso, mi hai fatto gasare, poi DAMN è proprio il caso di dirlo, DAMN, hai fatto uscire la tracklist del nuovo album, DAMN appunto. QUELLA tracklist. Perché?

Oggi non ho pranzato; ci ho provato, sono andato coi miei colleghi, mi sono seduto al tavolo, poi sono dovuto uscire di corsa, piangendo. Mi hai ferito.

Certo, mi dirai, che cazzo vuoi, torna a gasarti con le barre in spagnolo di “Collard Greens” e lasciami in pace. Ma ehi, sono un fan medio del rap (italiano, per di più), devo romperti il cazzo per restare fedele al mio personaggio.

Il primo commento sotto il tuo annuncio è “Kendrick featuring U2. What a time to be alive”: se rispondessi “il peggiore dei tempi possibili” sarei uno stronzo?

Gli U2, Bono Vox. Davvero? Gli amici stanno provando a consolarmi: “Ma no, vedrai, magari hanno fatto solo la base”, oppure ancora “vedrai, è solo un sample accreditato come feat”, i più audaci si spingono fino “guarda che anche Dave Grohl doveva essere nello scorso album, poi grazie a Dio si è levato dal cazzo”.

Eppure lì, sul finire della tracklist sul retro del tuo CD compare bello tronfio “XXX. ft. U2” e la mia espressione, per una strana coincidenza, è molto simile al broncio che tieni guardandomi fisso negli occhi vicino a quella scritta.

Dai, cazzo. Bono Vox. Già mi immagino il video di questo singolo “XXX”, che sarà un abile gioco di parole tra la pornografia vera e quella della violenza a cui siamo sempre più soggetti OH MIO DIO IN CHE SCHIFO DI MONDO VIVIAMO WE ARE THE WORLD WE ARE THE CHILDREN *LOGO UNICEF IN DISSOLVENZA*

Perché, tra tutti, hai scelto di diventare proprio Bono Vox? Vi immagino, seduti in studio insieme, mentre tu ancora tronfio ripensi a Obama che ti dà un buffetto sulla guancia, ti scompiglia i capelli, ti chiama “bro” e ti dici “ne voglio di più”. È umano, lo capisco.

Ma perché vai in giro a dire di riscoprire i valori della famiglia, a urlare “Qualcuno pensi ai bambini”? Perché vai in giro a parlare di Dio?



Non sei irlandese, K, Dio non è tuo amico, non è nostro amico. Può essere nostro amico qualcuno che ha deciso di dare vita e poi successo a Bono Vox? Uno che gode nel sentirsi ringraziare con torture musicali quali “Gloria” e nel sentirsi dedicare versi come: “Oh, Lord, loosen my lips”? Ti fa davvero così gola diventare il nuovo profilo dell’icona “artista” di Apple Music?



Mi sfogo ora, che il tutto è solo una tracklist, perché poi magari DAVVERO è solo uno scherzo e alla fine Bono non c’è, o alla fine il pezzo è una bomba, alla fine tu non diventi davvero un santone come lui. Perché alla fine andrà così, vero?



Mi hai rovinato una tracklist, adesso sto pensando a pezzi come “Blood” o “DNA” e se prima pensavo potessi parlare di Gang di LA e di figli senza padre, ora sono sicuro che il tema dei due pezzi è che siamo tutti fratelli, in un mondo unico, ci amiamo, ci vogliamo bene, viva la pace *LOGO AMNESTY INTERNATION IN DISSOLVENZA*



Ti prego, se davvero devi prendere esempio da qualcuno presente nella tracklist, prendi esempio da Rihanna. Preferirei vederti tifoso della Nazionale di calcio della Germania piuttosto che immaginarti a predicare massime in giro per il mondo.

