Questo genio si è mangiato un vinile perché Kendrick non ha pubblicato un altro disco per Pasqua

Venerdì, Kendrick Lamar ha finalmente pubblicato DAMN., il suo trionfale quarto album che lo vede ancora svettare su tutti gli altri rapper della sua generazione. E questo nonostante il featuring degli U2 su una delle tracce ci avesse fatto temere il peggio. Tuttavia, subito dopo l’uscita, Internet è stato sommerso di voci secondo cui un secondo album di Kendrick, intitolato NATION, sarebbe uscito a rapido giro domenica scorsa—per via di “damnation” e Pasqua, capito?

Questo, nonostante gli indizi, non è successo, e a farne le spese è stato un utente di Reddit, tale CousinTyrone, che aveva postato in /r/kendricklamar che se non fosse uscito un secondo album domenica, avrebbe mangiato una copia vinilica di good kid, m.A.A.d city, il secondo album di Kendrick. Ed eccoci qua.

Videos by VICE

CousinTyrone ha l’aria di essere un uomo di parola, e tale si è dimostrato. Quindi preparatevi ad assistere a un uomo che ingerisce plastica mista a gelato a causa della sua spacconaggine:

Non ha esattamente la faccia che vi immaginavate?

La ricetta da lui scelta ha comportato di frullare il disco e filtrarlo per creare un orripilante frullato di vinile. Noi speriamo che NATION esca sul serio, ma magari non scommetteteci ancora.

(Foto via YouTube)

Segui Noisey su Twitter e Facebook.