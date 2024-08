È uscito un mixtape con la voce di Kendrick Lamar sui beat di Dr. Dre

Non sembra passato tanto tempo da quando Kendrick era un promettente rapper underground che spaccava tutto e si beccava anche i complimenti di Dr. Dre, presagio della nascita di una nuova leggenda con radici a Compton. Eppure Kendrick non ha mai rappato su un beat di Dre in nessuno dei suoi album, anche se era presente in maniera massiccia sullo stranamente dimenticato Compton. DJ Critical Hype, che ci aveva già regalato un mixtape mash-up tra Chance the Rapper e Kanye qualche anno fa, ha deciso di rimediare con un album che vede Kendrick rappare su alcune delle produzioni più conosciute di Dre.

The Damn. Chronic è un vero archivio di gemme per appassionati, specialmente perché utilizza molto del materiale meno conosciuto del periodo formativo di Kendrick, pre-Section.80. A ogni modo, sentire le mitragliate di rime di “Bitch, Don’t Kill My Vibe” sul beat di “Forgot About Dre” è spettacolare, e l’atmosfera G-funk di “XXX” riesce a rendere la canzone ancora più anarchica. Forse è ancora più significativo sentire la voce di Nate Dogg su “Hood Gone Love It” di Jay Rock, e il verso di Kendrick da “I’m On 2.0” che rimbalza sulle bombe old school di “Straight Outta Compton” riprova che questi beat primitivi possono suonare ancora potentissimi. Ascolta The Damn. Chronic qua sotto.



Videos by VICE

La versione originale di questo articolo è stata pubblicata da Noisey Canada.



Segui Noisey su Instagram e Facebook.