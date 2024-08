La lettera dalla prigione di Kevin Gates

Dopo la pubblicazione del suo ultimo album Islah, uscito ad aprile 2016 e accolto positivamente da critica e pubblico, il rapper Kevin Gates è rimasto invischiato in una serie di problemi legali piuttosto gravi. A marzo sarebbe dovuto uscire di prigione dopo aver passato tre mesi in cella per aver dato un calcio a una ragazza durante un suo concerto, ma la polizia trovò un mandato di cattura nei suoi confronti per possesso di arma da fuoco. Gates è stato quindi trattenuto dalla polizia fino a un processo in cui è stato dichiarato colpevole e condannato a trenta mesi di prigione.



Gates sta scontando ora la sua pena, e ha trovato il tempo per scrivere una lettera aperta ai suoi fan e condividere un nuovo video ufficiale per “What If”. Vi abbiamo tradotto la lettera per intero qua sotto, mentre trovate il video del pezzo all’inizio dell’articolo.

Non lasciatevi prendere dai problemi mentre non ci sono. Tutti i grandi che sono venuti prima di me e verranno dopo di me: dovremo tutti passare per qualcosa di simile. Sto parlando delle difficoltà. La grandezza di una persona si misura in base a tutte le grandi prove che devono affrontare, e a quanto rimangono fedeli a sé stessi. Detto tutto questo: “Io sono Lui”. Vi voglio bene. Per concludere, rimango sempre me stesso. Per sempre.

