Kid Rock si è candidato al Senato USA

Ma certo, è ovvio che Kid Rock si è candidato al Senato degli Stati Uniti d’America. È il 2017.

Il sito www.kidrockforsenate.com è stato lanciato quest’estate ed è stato accolto da una salva di “ma che cazzo…?”, tanto che il diretto interessato è stato costretto a confermare la veridicità della notizia su Twitter. Per ora la candidatura non può essere ufficializzata per questioni legali, ma quest’uomo, quello vestito in canottiera, pelliccia bianca e cappello rubato dal set di una recita teatrale di quartiere, è del tutto intenzionato a rappresentare il suo stato, il Michigan, in Parlamento.

Per ora i temi su cui Rock si è espresso sono pochi, ma la sua posizione è chiara: candidato della working class, basta con questi mestieranti della politica, la gente non vota più perché non si sente rappresentata. Ma soprattutto: “Fanculo l’estrema sinistra e fanculo l’estrema destra!”, ma l’estrema sinistra di più, perché Kid Rock è un trumpiano di ferro, che non ha paura di sventolare la bandiera confederata ai concerti ed esprimere opinioni controverse o dichiarazioni perlopiù insensate.

“Una cosa è certa”, afferma nel suo ultimo comunicato: “I democratici si stanno cacando sotto!” Questo non possiamo saperlo, Kid, ma noi di sicuro ci stiamo pisciando sotto dal ridere.

