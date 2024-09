Il Purim a Gerusalemme

Negli ultimi anni, VICE ha raccontato la festività ebraica del Purim attraverso le comunità di Stati Uniti e Gran Bretagna, ma mai direttamente da Gerusalemme. Quest’anno mi sono trovato a Mea Shearim, un quartiere nella Città Santa dove tutto sembra fermo al diciottesimo secolo, e ho deciso di documentare i bagordi alcolici.

Il Purim si celebra per ricordare gli ebrei che riuscirono a sopravvivere a un tentativo di sterminio operato dall’antico re persiano Assuero su suggerimento del consigliere Amàn. Durante il Purim, i fedeli hanno l’obbligo di bere fino a non essere più in grado di distinguere, all’interno della storia, il buono (Mordecai) dal cattivo (Amàn). La comunità di ortodossa di Mea Shearim prende quest’obbligo molto alla lettera e—per ragioni che rimangono oscure—mentre gli adulti si ubriacano di Vodka Kosher i ragazzini fumano come ciminiere.

Videos by VICE

Ecco le foto che ho scattato a Mea Shearim il 6 marzo.

Segui Nicky Kelvin su Twitter