La Party Prep playlist di Kim Kardashian West non è niente male

Nei nostri momenti più calmi e contemplativi – magari quando parliamo nel sonno o durante una passeggiata solitaria di prima mattina – ci sono alcune domande universali che ci vengono in mente. Domande come “qual è lo scopo della razza umana?” o “cosa si prova quando si muore?” o “che cos’è davvero la matematica?” o “che cosa ascolta Kim Kardashian mentre si prepara per uscire?” Avete presente, no, le questioni fondamentali.

La maggior parte di queste domande rimarranno probabilmente senza risposta, ma una no. Per pubblicizzare i suoi tre nuovi profumi Crystal Gardenia, lanciati oggi, Kim Kardashian West ha condiviso la sua Party Prep playlist (tramite un salto mortale semantico perché profumo = prepararsi per uscire = playlist per prepararsi per uscire) su Spotify. Ora, usando le parole del comunicato stampa, finalmente scopriremo che musica inonda due tra le orecchie di una delle donne più ricche del pianeta mentre sette persone contemporaneamente si occupano del suo trucco e parrucco:

Interessante. Voglio dirlo chiaramente: è… poco chiaro se Kim sia effettivamente l’autrice di questa playlist. Siamo proprio sicuri che Kim KW, magnate e marchio ambulante, abbia tempo da perdere su Spotify? Anche se in effetti, se l’ha fatto Ivanka Trump, chi può dirlo. Ma al di là di ciò, è piena degli artisti preferiti di Kim, tra cui Cher, J-Lo, Lil Kim (che una volta ha rappato “Queen Bitch” sul suo Snapchat, #neverforget), e Michael Jackson, che naturalmente lei considerava un amico di famiglia.

Poi c’è un misto di R&B del momento (Cardi B compare due volte—Kim non è una mamma normale, è una mamma cool!), qualche pezzo nostalgia, e ovviamente c’è anche Kanye subito all’inizio. A un certo punto, però, compare anche il suo lato sfigato con Katy Perry e Liam Payne (ma non legge Noisey?), ma, insomma, gli assistenti non possono azzeccare proprio tutto. Comunque, almeno una delle Grandi Domande per oggi ha trovato risposta. Buona giornata.



