Satana! Edonismo! Illuminati! Sadomasochismo! Ecco il nuovo video di King Dude!

Il nuovo album di King Dude, Sex, è stato uno dei nostri album preferiti del 2016, e ne abbiamo anche fatto una bella premierona. The Dude—meglio conosciuto come TJ Cowgill, e da non confondersi con l’altro Dude ,quello dei Coen—si sta preparando a passare qualche mese a prendere a calci i palchi di mezza Europa, Ma prima di partire ha voluto regalarci un nuovo, grande documento visuale da accompagnare a un suo brano.



Il pezzo è “Sex Dungeon USA” ed è una bellissima dimostrazione dell’edonismo luciferino tipico del nostro amico Dude. Sono solo due minuti di sporco rock ‘n’ roll o poco più, passano veloci come un urlo e sono accompagnati da una fantastica sequenza di porno vintage, robaccia da riviste sporche anni Settanta, piramidi e massoneria. È una piacevole deviazione dal solito stile del nostro, che ci ha abituati a una sorta di dark folk ubriaco da far tremare le ossa. Trovate il tutto qua sotto, e sappiate che è ovviamente NSFW (perché quando troverete del porno sadomaso non NSFW fateci un fischio).



King Dude sarà in Italia il 2 giugno, al Titty Twister di Parma.

