King Krule arriva in Italia a novembre

Archie Marshall, aka King Krule, aka The Return of Pimp Shrimp, ha annunciato un concerto in Italia—il che non può che migliorare questo vostro lento mercoledì di fine agosto. Archie suonerà ai Magazzini Generali di Milano il prossimo martedì 28 novembre, e i biglietti costeranno 20 euro + diritti di prevendita.



Archie pubblicherà anche un nuovo album nei prossimi mesi: non ci sono ancora dettagli su copertina, tracklist e data d’uscita, ma c’è già il primo singolo. Si intitola “Czech One” e ne trovate il video ufficiale qua sopra. Verrà pubblicato il prossimo 13 settembre con una b-side inedita, “Dum Surfer”.

