Kodak Black è stato incriminato per violenza sessuale

Kodak Black è stato incriminato per reati sessuali di primo grado da una giuria della contea di Florence, in South Carolina. Lo riporta una fonte locale, la WPDE. La messa in stato d’accusa nasce da una sua presunta violenza nei confronti di una ragazzina avvenuta lo scorso febbraio.

Al rapper, il cui vero nome è Dieuson Octave, è stato ordinato di evitare di contattare la presunta vittima o la sua famiglia. Inoltre, gli è stato vietato di parlare delle accuse rivoltegli ai media. Non è ancora stata fissata una data per l’inizio del processo. Se trovato colpevole, Kodak rischia fino a trent’anni di carcere.



La violenza si sarebbe svolta in un motel della catena Comfort Inn and Suites mentre Black si trovava in South Carolina per un concerto. La vittima avrebbe riportato le accuse all’infermiera di una scuola della contea di Richland, e un funzionario scolastico ha poi contattato la polizia locale.

Kodak, che ha vent’anni e ha pubblicato qualche mese fa il suo album di debutto Painting Pictures, ha già ricevuto diverse accuse. L’anno scorso è stato incarcerato per aver violato la libertà condizionata a cui era stato sottomesso dopo essere stato accusato di spaccio, fuga da pubblico ufficiale e possesso di arma da fuoco. Era stato rilasciato a giugno dopo aver passato un mese in cella.

