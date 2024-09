Vuoi sentire i Kraftwerk suonare OTTO ALBUM dal vivo?

Ogni volta che qualche artista fa un tour in cui suona dal vivo tutto un suo album, il pubblico si divide nelle fazioni di quelli che “OMMIODDIO è il mio album preferito vi amo” e quelli che “Sì ok ma il mio preferito è un altro che palle suonate quella b-side del vostro secondo album che era proprio bella per favore ok.” Ma ogni tanto il destino ci porta in situazioni perfette per metter tutti d’accordo. E sarà quello che succederà a novembre alle Officine Grandi Riparazioni Torino che, in collaborazione con Club to Club, faranno suonare ai Kraftwerk dal vivo in tre giorni tutta la loro discografia, ad esclusione dei primi tre dischi—partendo quindi da Autobahn.



Il tutto si svolgerà tra il 4 e il 7 novembre, due album al giorno in ordine cronologico più composizioni varie dalla loro carriera. Autobahn e Radio-Activity il 4, Trans Europe Express e The Man-Machine il 5, Computer World e Techno Pop il 6, The Mix e Tour de France il 7.



I biglietti sono in vendita da domani sul sito di OGR. Ci risentiamo lunedì per l’annuncio di un’altra ondata di nomi di Club to Club 2017.



