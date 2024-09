La Cina ha creato una torre di venti piani per purificare l’aria

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, la Cina ha l’aria più inquinata del mondo responsabile, ogni anno, della morte di più di un milione di cittadini cinesi. Anche se la Cina è sulla buona strada per diventare la nazione leader mondiale nelle fonti di energia rinnovabili come il solare, l’idroelettrico e l’eolico, il paese ha promosso anche la sua buona quota di soluzioni creative per i suoi problemi d’inquinamento, come i mattoni creati dall’artista cinese Brother Nut realizzati con particelle d’aria sottovuoto.



Nel 2016, uno studio di design olandese ha presentato un progetto leggermente più pratico chiamato Smog Free Tower, una struttura alta più di sette metri in grado di purificare fino a 30.000 metri cubi di aria all’ora. L’idea è valida, ma non sufficiente per affrontare i problemi d’inquinamento della Cina. Nello stesso anno, il governo cinese ha presentato un purificatore che potrebbe ripulire tra i 5 e i 18 milioni di metri cubi d’aria al giorno.



La torre si trova alla periferia di Xi’an, una città della Cina centrale abitata da 8 milioni di persone. Secondo il governo cinese, la torre — posizionata in mezzo a dei grattacieli — può ridurre la quantità di polveri sottili in sospensione nell’aria (meglio conosciuta come PM 2,5) fino al 19 percento su una superficie più di 6 chilometri quadrati. Le PM 2,5 sono delle particelle ultrafini presenti nello smog che provocano molti dei suoi effetti mortali, come le malattie polmonari, le malattie cardiache e il cancro.



Secondo Junji, sarebbero necessarie circa 100 torri per purificare completamente tutta l’aria di Xi’an. Per ora, però, in Cina c’è solo questa torre sperimentale.



”All’inizio avevo qualche dubbio,” ha dichiarato ad AFP Cao Junji, esperto di protezione ambientale dell’Accademia delle Scienze Cinese. ”Ma alla fine, i risultati delle sperimentazioni erano promettenti. Hanno soddisfatto le nostre aspettative.”



