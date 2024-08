La città cinese dove si produce quasi tutto il Made in China

Yiwu è una città che si trova 350 chilometri a ovest di Shanghai. Ha 1,5 milioni di abitanti. Nonostante sia piccola per gli standard cinesi, è il posto dove tutti i commercianti del mondo vanno a fare rifornimento. È qui che vengono prodotti l’80 percento delle decorazioni natalizie e il 60 percento dei giocattoli.



Ecco alcuni oggetti che da qui partono per tutto il mondo: stuzzicadenti e racchette da tennis, candeline che cantano buon compleanno, profumatori per auto, bambole, sculture africane etc. La città è un insieme di mercati coperti, ognuno delle dimensioni di uno stadio, con migliaia di stand. Molti vendono gli stessi prodotti. Secondo le autorità, ci sono 50.000 esercizi in città, con più di 300.000 tipi di prodotti diversi in vendita. Ci sono interi negozi di ciucci, streghette di Halloween, borse… C’è un intero mercato di calze, dato che in città si confezionano tre miliardi di paia di calze all’anno.

Ottomila buyer stranieri vivono fissi in città, alla ricerca continua di prodotti da esportare. Ci sono così tanti buyer mediorientali che si è creato un quartiere arabo. Babbo Natale ci viene a comprare i regali. Nel 2016, è stata costruita una linea ferroviaria merci che collega Madrid e Yiwu. Misura 10.000 chilometri, 741 più della Transiberiana, e per percorrerla tutta ci vogliono 21 giorni. Qui sotto potete trovare alcune foto dei mercati e dei prodotti che vengono sfornati ogni giorno in città.

Tutte le foto di Raffaele Petralla.

Un negozio all’ingrosso di costumi di Carnevale per bambini, nel Market Trade Center dell’area cittadina dedicata ai giocattoli.

Xu Xiao,58 anni, lavora in una fabbrica di alberi di Natale nella provincia di Zhenjiang.

Un negozio all’ingrosso di piante finte.

Il quartiere degli alberghi di Yiwu.

Esposizione di armi giocattolo nel quartiere dedicato alla produzione di giochi.

Deposito di giochi in plastica da spiaggia.

Un operaio di una fabbrica di mazze di plastica per bambini.

Vendita di aquiloni all’ingrosso.

Wu Tian, 19 anni, lavora da cinque in una fabbrica di alberi di Natale di Bai-Ma, nella provincia di Zhenjiang.

Lo skyline dei nuovi uffici di Yiwu.

Ingrosso di palloni nel Market Trade Center del quartiere dedicato ai giocattoli di Yiwu.

Le abitazioni dei dipendenti di una fabbrica di giocattoli di Yiwu.

Un giovane operaio di Yiwu fuori da una bisca clandestina.

Un operaio in una fabbrica di animali di pezza.

Il quartiere di Yiwu completamente dedicato ai prodotti natalizi.

Ingrosso di veli e abbigliamento per donne musulmane al Market Trade Center della zona dedicata all’abbigliamento di Yiwu.

Operaia di una fabbrica di cappelli da Babbo Natale a He Tian, nella provincia di Zheijang.

Giovane operaio di una fabbrica tessile di Yiwu.