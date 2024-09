La dipendenza da oppiacei sta uccidendo l’elettorato principale di Trump

Il tasso di mortalità per gli americani bianchi di mezza età, in particolare per chi non ha concluso gli studi, è in aumento. Non si può ridurre questa particolare crisi di salute a una sola causa o soluzione, ma in un report pubblicato di recente, alcuni esperti sostengono che la diffusione epidemica degli oppiacei ha “versato benzina sul fuoco.”

Come è stato sottolineato da alcuni economisti di Princeton nel 2015, il tasso di morte per gli americani bianchi non-ispanici è in salita dalla fine degli anni Novanta. Per decenni, il tasso di mortalità (ovvero: il numero di morti per una data popolazione) è calato per l’America in generale, e il discorso era valido anche per i bianchi di mezza età. A quei tempi, ogni anno, il tasso di mortalità calava del 2 percento.

Ma nel 1998 qualcosa è cambiato, e mentre il tasso di mortalità per il resto della popolazione — che comprende persone di colore, ispaniche e asiatiche — ha continuato a calare, il tasso per gli americani bianchi di mezza età ha iniziato a salire: 0,5 percento all’anno, ogni anno:

Sono state ribattezzate le “morti della disperazione,” per via dell’alto numero di morti per overdose e suicidio. Gli stessi economisti citati prima, Anne Case e Angus eaton, hanno ora pubblicato un report supplementare a quello precedente, in cui cercano di venire a capo delle cause di questa epidemia. Mentre molti esperti hanno teorizzato che la causa principale fosse l’inasprimento della crisi economica e i redditi bassi, secondo Case e Deaton la loro analisi mostra come le cose non siano affatto così semplici.

“La storia è legata al mercato del lavoro, ma coinvolge diversi aspetti della vita, tra cui la salute durante l’infanzia, il matrimonio, l’educazione dei figli e la religione,” hanno scritto i ricercatori. “Per quanto non sia possibile considerare i rifornimenti di oppioidi come un fattore fondamentale, la prescrizione di tali medicinali per dolori cronici è come benzina gettata sul fuoco, e ha reso l’epidemia ben più grave di come sarebbe potuta essere.”

Le prescrizioni in eccesso di oppioidi e la dipendenza dagli stessi sono una piaga crescente negli Stati Uniti, dove uccidono 91 persone ogni giorno, specialmente americani bianchi con reddito basso, stando al Center of Disease Control. Durante la sua campagna elettorale, il presidente Donald Trump ha ribadito più volte di voler stroncare questo fenomeno, che ha un impatto sproporzionato su grossa parte del suo elettorato. Trump ha ottenuto i risultati migliori nelle contee che sono state colpite più duramente dall’epidemia degli oppioidi.

Per quanto concentrarsi sull’uso eccessivo di oppioidi non risolva di per sé il problema del tasso di mortalità in ascesa per gli americani bianchi di mezza età, Case e Deaton sostengono che sia almeno un buon punto da cui cominciare. I due problemi sono intimamente collegati: l’anno scorso, un altro economista ha riscontrato che quasi la metà degli gli uomini che si trovano al momento al di fuori della forza lavoro assume farmaci per il dolore, due terzi dei quali sono antidolorifici su prescrizione, come gli oppioidi.

“Niente di tutto ciò implica che non ci siano normative da implementare; prevenire la iper-prescrizione di oppioidi è un obiettivo chiaro da prefissare, che farebbe sicuramente la sua parte,” hanno scritto Case e Deaton.

Ma anziché impegnarsi per eradicare l’epidemia degli oppioidi, il piano proposto da Trump fallisce nel riconoscere i fattori primari della dipendenza da oppioidi, concentrandosi su una rigida applicazione delle leggi, anziché sui servizi di cura e trattamento. Se Trump vuole servire i suoi elettori più ferventi, e impedire che muoiano in gran numero, deve ascoltare gli esperti del settore e riconoscere con chiarezza il bisogno di lavorare seriamente sulla questione.