La donna che ha reso la tata Francesca il simbolo di un decennio

Molto prima che Carrie Bradshaw facesse sfoggio di capacità ultraterrene nell’acquistare capi d’alta moda con un normale stipendio, Francesca Cacace, meglio conosciuta come La Tata, ci ha dimostrato che ci si può vestire Moschino da testa a piedi anche se non si è imprenditrici. Conosciuta come eroina indiscussa delle svendite ai grandi magazzini che non ha mai messo piede in un monomarca, Tata Francesca aveva un’arma segreta a disposizione: Brenda Cooper. La costumista, vincitrice di un’Emmy per la serie, è la vera responsabile dei centinaia di look anni ’90 che oggi vediamo nella sezione esplora di Instagram.

Cooper e l’attrice Fran Drescher si sono incontrate durante la produzione di un’altra serie tv. Da subito, le due sono andate molto d’accordo e la futura Tata ha promesso alla stylist che se mai avesse trovato l’ingaggio giusto, l’avrebbe portata sul set con lei. Un anno dopo erano sul set di La Tata, insieme. Nelle successive sei stagioni, le due hanno saputo creare uno stile che continua anche oggi ad attrarre nuovi fan, vent’anni dopo la fine della serie. Facendo scorta di pezzi iconici tra le passerelle di Marc Jacobs, Azzedine Alaia, Todd Oldham, Anna Sui e Dolce & Gabbana, la serie TV è sopravvissuta fino a oggi come una coloratissima capsula del tempo in cui sono custoditi i trend degli anni ’90. Noi di i-D abbiamo incontrato Cooper per sapere qual è il processo creativo nascosto dietro i look di Tata Francesca e capire come si diventa simboli di un decennio.

