Abbiamo parlato con la donna che ha creato le scene di cibo ne “La Favorita”

“Ho mangiato sempre durante il film, ed è stato meraviglioso,” ha sorriso Olivia Colman, qualche settimana fa, durante il suo discorso di accettazione del Golden Globe come miglior attrice. Nel ruolo della regina Anna afflitta da gotta, nel film La Favorita, uno dei favoriti agli Oscar, di Yorgos Lanthimos, vive il cibo come una delizia voluttuosa e un ostacolo. E il cibo è anche una pedina nel gioco vendicativo per il potere e l’affetto tra Sarah Churchill (Rachel Weisz) e Abigail Masham (Emma Stone).

Quasi tutto il cibo doveva essere edibile, però una delle piramidi di meringhe era fatta di polistirene.

Katharine Tidy, che ha lavorato a più di 100 show televisivi e film come ‘home economist’ (tra i suoi crediti recenti ci sono Killing Eve, A Very English Scandal, The Crown e Darkest Hour), ha cucinato e preparato tutto il cibo per La Favorita. Parlando al telefono dal set di Last Christmas, una rom-com di prossima uscita con Henry Golding e Emilia Clarke, dove stava preparando una cena di Natale – a metà gennaio – Katharine ha parlato a MUNCHIES del creare torte, biscotti, torte di meringa e sfoglie di cervo per la zuccherosa corte della regina Anna.

Olivia Colman nel ruolo della regina Anna ne ‘La Favorita.’ Foto di Atsushi Nishijima. © 2018 Twentieth Century Fox Film Corporation.

MUNCHIES: Ciao Katharine, quanto ha davvero dovuto mangiare Olivia Colman sul set?

Katharine Tidy: Doveva mangiare un sacco. Ci sono sempre biscotti e dolci in mostra nel suo appartamento e Abigail le fornisce dolci e cioccolata calda per conquistarla. È parte della sua rivalità con Sarah, che dice, “Non puoi mangiarlo, ti verrà la gotta.”

Che tipo di dolci hai dovuto creare per la corte?

C’erano torte e biscotti e carni dolci, frutta candita, ma anche carote e pastinaca candite, marzapane. Molta di quella roba doveva essere edibile, però una delle piramidi di meringhe era fatta di polistirene.

Nell’epoca la dei Tudor e degli Stuart dovevi essere ricco per permetterti lo zucchero

La torta era interamente edibile?

Se la torta non deve essere edibile ne so fare di belle in polistirene, ma sì, era edibile. Ho optato per un stile barocco, tipo Wedgwood China. Comunque nel diciottesimo secolo non l’avrebbero glassata molto.



Quindi non sarebbe stata blu?

Ho cercato di essere storicamente accurata con un twist moderno, come l’altezza e il colore, per rendere il tutto più stravagante. Dal momento che tutti i costumi erano bianchi e neri, abbiamo colorato il cibo, come la torta blu, le meringhe rosa e i biscotti rosa. I biscotti sarebbero stati fatti con i barberries [un tipo di bacche, NdT] ma io ho usato vaniglia, cannella e colorante alimentare. Alcune delle torte erano abbastanza moderne, come quelle da [Belgravia bakery] Peggy Porschen, ma facevano tutte una bella figura.

Il regista Yorgos Lanthimos sul set de ‘La Favorita.’ Foto di Atsushi Nishijima. © 2018 Twentieth Century Fox Film Corporation.

La glassa ha impedito alla torta di marcire durante il film?

Sì, e se nessuno la sta mangiando, allora non importa se ha un po’ di muffa all’interno. C’erano otto torte in totale, comunque, perché Anna ha sempre la torta vicino. E una volta che ne aveva mangiato un po’, i resti rimanevano a un lato del set. Rimanevano lì un po’…

La regina mangia la torta fino a vomitare. Sei stata tu a ricreare il vomito?

No, l’hanno fatto i ‘prop boys’, usando diverse ciotole di glassa spiaccicata e crema al burro per creare una pasta che poi lei doveva “vomitare”. Poveretta, non è una cosa divertente da fare.

In questo film, qual è il rapporto tra zucchero e classe sociale?

Stretto. In quel periodo lo zucchero era ambito dai ricchi. Nell’epoca georgiana le classi medie potevano permettersi lo zucchero, e durante l’epoca vittoriana veniva prodotto a livello industriale, ma in quella dei Tudor e degli Stuart dovevi essere ricco per permettertelo. Quindi alla festa di Abigail vediamo molto marzapane perché lei sta per entrare a far parte della corte, diventare ricca e fare una vita sontuosa. Sono tutti ubriachi e mangiano il dessert, l’equivalente dei cioccolatini After Eight.

Un cervo intero servito sul vassoio. Immagini per gentile concessione di 2018 Twentieth Century Fox Film Corporation.

C’è un intero cervo sul vassoio durante la scena della caccia alle anatre. Perché è stata usata la carne, invece dei dolci?

Sarah è una delle poche donne lì, e stanno facendo scommesse sulle anatre, quindi avevamo una piramide di barbabietole e cipolle arrostite e carne per rendere il tutto più “maschile”.

Il cervo era vero?

Dico sempre che, se vuoi arrostire qualcosa sullo spiedo, a meno che non sia un maiale, devi togliergli la testa, così potrebbe essere qualsiasi cosa. E di solito i cervi che puoi trovare dal macellaio non sono così grandi. Quindi abbiamo preso un agnello e gli abbiamo attaccato il teschio e le corna di un cervo. È anche meno costoso di usare la carne piuttosto che un modello, che costa centinaia di dollari e non si può tagliare. Il vassoio era lo stesso usato in Macbeth [il film del 2015 con Michael Fassbender e Marion Cotillard].

In una interazione con Harley (Nicholas Hoult), Sarah cerca di ingannarlo con un “venison puff” [sfoglia di cervo, NdT]. Cos’erano?

Non avevano canapé all’epoca, quindi abbiamo creato qualcosa di cui vado fiera: un vol au vent ripieno di carne e cavoli sottaceto. Più o meno storico.



E i pezzi di carne che Abigail deve mettere sulle gambe della regina Anna, erano reali?

Era carne di manzo. Abbiamo scherzato sul fatto che non poteva averne molta perché avevamo un budget preciso per il film.

Emma Stone ne ‘La Favorita’. Foto di Atsushi Nishijima. © 2018 Twentieth Century Fox Film Corporation.

Il coniglio non era nel menu. È stata una scelta?

La regina Anna non avrebbe mai mangiato coniglio [ne La Favorita], ma ho preparato una torta di carote, usando fiori edibili e crudité, che avrebbe potuto dar loro da mangiare.

Quanto è stato divertente lavorare al film?

Ho partecipato a un sacco di film, ma non potrò mai rendere l’idea di quanto sia stato divertente lavorare a questo.

Hai anche lavorato a Bohemian Rhapsody. È stato così divertente?

Era un periodo molto diverso. Abbiamo preparato dei curry per la scena del compleanno di Freddie Mercury, ma anche canapé e molto cibo da ostentare per la festa. C’erano persone vestite da guerrieri e drag queen, era parecchio strano, come il ballo ne La Favorita. I nani che portano in giro vassoi pieni di cocaina dicono tutto.

Lo fanno sicuramente. Grazie per aver parlato con me, Katharine.

Questo articolo è apparso originariamente su Munchies UK.

