La festa per i 10 anni di Cesura a Macao

Se seguite questo sito sapete che siamo fan di Cesura, il collettivo indipendente di fotografi formatosi nel 2008 intorno ad Alex Majoli. Non siamo i soli: in questi dieci anni il nome Cesura, la casa editrice Cesura Publish e gli artisti a essi collegati sono stati sinonimi di fotogiornalismo dalla prima linea, reportage che raccontano la storia e la cultura, e lavori di rottura.

Questo sabato 8 settembre Cesura festeggia i suoi primi dieci anni con il Cesura X – 10 Years Anniversary Party, una festa che si terrà a Macao, Nuovo Centro per le Arti, la cultura e ricerca di Milano, dalle 18—un ottimo modo per reingranare con la vita sociale cittadina sentendosi ancora un po’ in vacanza bevendo le birrette in giardino. Nel corso della serata si potranno conoscere l’obiettivo (permettere ai fotografi di vivere del proprio lavoro), i fondatori, i progetti e le pubblicazioni di Cesura tramite vari incontri e una mostra multimediale che spazia dai lavori più decisamente fotogiornalistici (primavere arabe, occupazione in Ucraina, Guerra in Libia) a quelli più legati ai temi sociali.

Inoltre, se siete dei fotografi in erba e avete il dono della puntualità, avrete l’occasione di far valutare gratuitamente il vostro portfolio da Cesura. Arianna Arcara, Luca Baioni, Valentina Neri, Luca Santese, Gabriele Stabile, Petra Valenti, Francesco Viceconte e Marco Zanella saranno a disposizione per le letture fino alle 19.30. Potete prenotarvi mandando una mail a letturecesura@gmail.com (indicando il vostro nome completo e il referente che preferite).

A seguire, tutti alla tavola rotonda “Una resistenza visiva” presentata dal fotografo Stefano Carini—fondatore della hub creativa Darst—per cercare di delineare una prima risposta a una domanda particolarmente pressante al momento: cosa possiamo fare, insieme, per opporci alla deriva nazionalista che sta investendo l’Italia e l’Europa? D’altra parte, raccontare per immagini è anche un atto politico.

Come ogni festa che si rispetti, si chiude con la musica, e la line-up curata in collaborazione con s/V/n sarà fittissima. Dopo lo spettacolo audio/video di ArteTetra realizzato ad hoc con materiali di Cesura, potremo dimenarci sulle scie della “cryptodance rallentata” di Vipra & DJ Vatileaks, sugli echi atavici di Primordial OOze, sui synth modulari di HMOT, e al suono dei cangianti soundscape digitali di Noumeno.

Ci vediamo lì.

Per tutti gli altri dettagli, visita la pagina dedicata all’evento.