La formula esatta per smascherare le cazzate

Come smascheri un bugiardo? Con i fatti. Alcuni esperti pensano che puoi leggerne le microespressioni, il tono di voce, o i gesti, ma la verità è che i bugiardi si scoprono in fretta, anche senza un dottorato in neuroscienze. Quando sei sicuro che diverse cose che ha detto quella persona sono bugie, ne concludi che quella persona è una bugiarda. Potrebbe volerci un po’, ma alla fine i bugiardi si scoprono sempre.



E invece quelli che ti riempiono di cazzate sono più difficili da riconoscere, perché non si affidano tanto alle bugie quanto alla logica. Invece di dar fuoco alla verità, la piegano a percorsi seducenti.

Un bugiardo ti dirà che un posto infestato dai coccodrilli è un paradiso terrestre, assolutamente non paludoso. Un cazzaro descriverà quella stessa pozza chiedendoti piuttosto se ti piace lo stand up paddle. Un bugiardo dice di non aver mai avuto niente a che fare con i russi. Un cazzaro che i russi sono la nostra principale speranza contro l’ISIS.

A volte bugiardo e cazzaro si fondono nella stessa persona. Ma non sempre. Nel caso del bugiardo, alla fine la verità viene fuori—magari quando ormai ti ritrovi in una palude con l’acqua fino al collo. Ma con il cazzaro, ti ritroverai a chiederti come hai fatto a essere così stupido.

Quindi lasciamo perdere la macchina della verità. Esiste una macchina delle cazzate? Grazie alla quale smettere di sentirsi manipolati, di votare per la persona sbagliata, di comprare cose di cui non abbiamo bisogno, di innamorarci di un bugiardo solo perché è bello? Sì, esiste.

Ce la fornisce la retorica, l’arte della persuasione vecchia 3000 anni. Il primo a parlare di un detector per le cazzate è stato Aristotele, il filosofo che ha inventato la logica per come la conosciamo, e che ha letteralmente scritto il libro della retorica. Questo metodo per riconoscere le cazzate ha anche un nome: entimema.

L’entimema è composto da due parti: la premessa e la conclusione. La premessa può essere un fatto, una statistica o un trend. È la ragione che porta alla conclusione. La conclusione è qualunque cosa chi parla vuole che chi ascolta creda o faccia.

Chi vuole farci fare qualcosa usa entimema con premesse che non provano un bel niente. Prendi le pubblicità. Il fine della pubblicità è: compra questa cosa. Prove legittime della necessità di comprare quella cosa sarebbero le sue caratteristiche, l’affidabilità, il costo contenuto etc. Ma raramente in una pubblicità si menzionano argomenti logici. La pubblicità di una macchina sportiva mostra una donna bellissima vicino alla macchina. “Compra questa macchina perché… donna.”

Premessa: donna bellissima. Conclusione: compra la macchina.

Se alcune di queste proposizioni sembrano assolutamente ridicole quando le analizzi dal punto di vista logico, sono loro che hanno convinto migliaia di dentisti di mezza età a comprare decappottabili costosissime.

Ma non sono solo gli uomini le vittime delle cazzate pubblicitarie. Unilever, la multinazionale che produce qualunque cosa, dal sapone da bucato alla margarina, ha venduto sapone Dove dicendo alle donne che dovrebbero sentirsi bene nei loro corpi.

Premessa: le donne dovrebbero sentirsi bene nei loro corpi. Conclusione: compra questo sapone.

Ora, ecco come l’entimema può aiutarti a scoprire chi vuole fregarti. Le due parti dell’entimema, la premessa e la conclusione, devono funzionare bene insieme, ed entrambe devono essere legittime.

Perché l’entimema valga, la premessa deve essere una prova. Magari non è così evidente che sia vera, ok, ma si può subito capire se appartiene alle categorie dei fatti, delle statistiche o delle tendenze. E “le donne dovrebbero sentirsi bene nei loro corpi” non è nessuna di queste cose.

Inoltre, la premessa deve essere in qualche modo legata alla conclusione. Un ragazzino del liceo vuole rimanere a una festa fino a dopo le due del mattino. “No,” dicono i suoi. La risposta del ragazzino sarà invariabilmente, “Ma tutti gli altri lo fanno!”

Premessa: tutti i ragazzini del mondo stanno fuori fin dopo le due del mattino. Conclusione: anche io dovrei poterlo fare.

Posto che cercare su Google “coprifuoco medio imposto dai genitori ai ragazzi del liceo” (l’ho appena fatto) è inutile, i genitori possono usare l’entimema per criticare la costruzione logica della frase. La pretesa che esista un accordo universale sulla necessità di far stare fuori i ragazzini fino a tardi giustifica la conclusione che il frutto dei tuoi lombi si attenga a quella regola? No.

Anche i politici usano le stesse costruzioni, in cui premessa e conclusione non hanno molto da spartire. Votami perché… muro! Trump non mentiva quando diceva di voler costruire un muro. La proposta di costruire un muro in futuro non è un fatto. Non esiste. Non puoi mentire su una scelta. Trump voleva solo che la gente lo votasse.

Premessa = muro. Conclusione = vota per Trump.

Votalo e avrai un muro. Chiediti: il muro è una buona ragione per votare per Trump? Risolverà i problemi che ti preoccupano di più? Qual è il problema a cui dovrebbe rispondere? E quanto sono efficaci i muri? In breve, in che modo premesse e conclusioni sono legate?

Perciò, la prossima volta che ti viene da chiederti se ti stanno prendendo in giro, devi farti questa domanda: la premessa è una prova (un fatto, una statistica, una tendenza)? La premessa migliore non è una cosa che ti distrae dal punto principale. Non è un aneddoto. È un fatto, una statistica, una tendenza. Queste sono le prove. E infine, chiediti se la premessa conduce direttamente alla conclusione.

Pensa alla scena di Animal House in cui la confraternita Delta Tau Chi finisce sotto doppio controllo segreto. Quello è un fatto. La conclusione che gli offrono i confratelli è: Toga!

Chiediti se il fatto—doppio controllo segreto—conduce alla conclusione—un toga party. Risponditi: certo. Un toga party è sempre la conclusione migliore per il doppio controllo segreto. Senza cazzate.

Jay Heinrichs è autore del bestseller Thank You for Arguing: What Aristotle, Lincoln, and Homer Simpson Can Teach Us About the Art of Persuasion. Questo articolo è tratto da Tonic.