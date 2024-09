La gente sta impazzendo per comprare le ‘miniere’ di Ethereum su Craigslist

Durante la corsa all’oro californiana della fine del Diciannovesimo secolo, alcuni dei prospettori di maggiore successo non erano quelli che cercavano l’oro ma i businessman che vendevano gli attrezzi per cercare. La maggior parte delle persone non crederebbe mai che vendere pantaloni da lavoro possa essere un modo per fare soldi quando c’è da cercare l’oro, ma dubito che alla Levi’s interessi qualcosa di quello che pensi tu.

Oggi, nel Ventunesimo secolo, è in corso un nuovo boom di ricerca, che però ha a che fare con i codici, non con l’oro. Come il predecessore del Diciannovesimo secolo, anche la criptovaluta passa per i mercanti di picconi che cercano di inserirsi nel boom vendendo il necessario agli aspiranti minatori. Questo processo è molto evidente su siti come Craigslist o Ebay, dove alcune persone si stanno arricchendo con la vendita di equipaggiamenti a prezzi decisamente maggiorati rispetto al valore di mercato.

Un attrezzo da 4.500 dollari su Craigslist. Immagine: Craigslist

“Non riesco a costruirne tanti. Al momento ricevo più richieste di quanto non riesca a produrre.”

In precedenza, chiunque poteva usare il proprio PC per estrarre bitcoin, un processo che prevedeva la ricerca di soluzioni a problemi di hashing crittografici. Ma il bitcoin ha subito ceduto alle economie di scala e, fondamentalmente, perché il mining dei bitcoin sia remunerativo sono necessari hardware costosi e specializzati realizzati nelle farm giganti della Cina. Tuttavia, le criptovalute più recenti, talvolta chiamate altcoin come Ethereum, Litecoin o Zcash, possono essere estratte con profitto utilizzando hardware sfruttati nel mondo dei videogame e dei software open-source. Quello che serve sono un po’ di unità di elaborazione grafica (GPU), una scheda madre funzionante e un po’ di know-how nel costruire un PC.

Il problema è che la grande corsa all’oro della crittografia del 2017 ha reso l’ingrediente fondamentale per il mining di Ethereum — le GPU — incredibilmente difficili da trovare. Ciò ha spinto un certo numero di miner stagionati a iniziare a vendere online dei rig già pronti, spesso per migliaia di dollari al di sopra del valore di mercato del loro hardware di partenza. Ma secondo Scott McCarthy, CEO di SMS IT Group, un azienda di consulenza informatica basata a Los Angeles che vende anche impianti di estrazione, il prezzo non sembra essere un deterrente.

“Non possiamo costruire gli impianti abbastanza velocemente,” mi ha spiegato McCarthy. “Al momento, ho più chiamate di quante ne possa gestire. Prendiamo un acconto, ma diciamo ai clienti che devono aspettare fino a tre settimane prima della consegna. Ho ricevuto più di 20 chiamate questo fine settimana da persone che vogliono acquistare un impianto o prendere lezioni di formazione.”



I rig da sei GPU venduti da McCarthy costano 3.755 dollari e utilizzano schede grafiche Radeon RX 580. Prima della criptocorsa all’oro, queste GPU costavano circa 250 dollari e un impianto da sei GPU poteva essere facilmente costruito per meno di 2.000 dollari. Se 3.755 dollari potrebbero sembrare troppi per un impianto di estrazione considerati i suoi componenti, McCarthy effettivamente è uno dei venditori con i prezzi migliori in rete. Non è raro vedere impianti di estrazione usati venduti per 4.000 dollari o più.

Un impianto da 6.999 dollari su Ebay. Immagine: Ebay

Un venditore su Craigslist — un tipo presentatosi come John di un sobborgo di Washington DC — ha dichiarato di aver venduto uno dei suoi impianti per circa 4.000 dollari e che al momento sta trattando per venderne un altro allo stesso prezzo. Ha detto di essere stato contattato da molti interessati, ma la maggior parte delle persone cerca di fargli abbassare il prezzo.



“A causa della carenza di AMD GPU, dell’incremento del prezzo dell’Ethereum e del fatto che molte persone con scarso know-how tecnico vogliono entrare a far parte di questo business, il prezzo per cui si è disposti a pagare per un sistema di mining preassemblato è aumentato,” mi ha spiegato John via mail.

A questo punto, la domanda che sorge spontanea è: perché queste persone non si procurano le componenti singole e non si costruiscono il loro impianto per conto loro? Potenzialmente, questo gli consentirebbe di risparmiare migliaia di dollari rispetto ad un impianto preassemblato, lo stesso John è il primo ad ammettere che è “molto facile” costruirne uno. A parte la carenza di hardware, lui è convinto che la maggior parte delle persone siano semplicemente intimidite dall’idea di costruire un PC dal nulla. Non è la cosa più difficile del mondo, ma alcuni non riescono proprio a farcela.



“Credo che la maggior parte della gente sia in grado di costruirsi un proprio impianto, solo che non vuole dedicare il giusto tempo ad imparare come si fa o ha paura di rompere qualcosa,” ha spiegato John.

Ma McCarthy non è completamente d’accordo. Anche se ha venduto centinaia di impianti per il mining dei bitcoin e dell’Ethereum, oltre ad avere alle spalle 15 anni di esperienza professionale nel campo dell’IT, ha detto di averci messo un anno prima di riuscire a costruire correttamente un impianto.

Un miner disponibile su Craigslist per 2.700 dollari. Immagine: Craigslist

“È quasi impossibile costruire un PC da zero senza esperienza precedente,” ha detto McCarthy. “La sfida non è solo conoscere quali componenti utilizzare e tutta la terminologia correlata, bisogna anche capire cosa funziona correttamente e con quali componenti.”



In qualità di persona con zero esperienza nella costruzione PC che ha recentemente costruito la sua piattaforma mineraria di Ethereum, posso dirvi che è possibile, ma come ha fatto notare McCarthy, prima di raggiungere un risultato ottimale, il processo ha comportato diverse ore di ricerca e processi trial and error. La maggior parte dei venditori di impianti di seconda mano speculano su persone che non vogliono investire del tempo per imparare a conoscere a fondo il mining.

Quindi, per ora, se ne avete costruito un impianto e volete renderlo disponibile su Craigslist, sappiate che tutti accorreranno da voi.