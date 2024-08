Che cos’è la Guida di Motherboard al 2018

La tecnologia e la scienza stanno semplificando qualunque aspetto della nostra vita, ma se c’è una cosa che rimane ancora difficilissima, quella cosa è stare sul pezzo. Il 2018 sarà un anno cruciale per tantissimi ambiti che non hanno, il più delle volte, direttamente a che fare con la nostre vita, ma che la influenzeranno radicalmente nel futuro prossimo.

Per questo motivo abbiamo deciso di creare La Guida di Motherboard al 2018, una serie di articoli introduttivi su quelli che, per noi, saranno i temi più importanti dell’anno. Così al prossimo pranzo di famiglia non fate brutta figura, non ringraziateci.

Abbiamo parlato delle implicazioni della diffusione a tutti i livelli delle tecnologie di face morphing, del futuro dell’editing genetico con CRISPR/Cas9, della canapa — la materia prima factotum che presto smetterà di essere prerogativa dei pro-legalizzazione, delle distopie di propaganda politica alimentate dal potere degli algoritmi sui social, dei cavilli che si frappongono tra il Medioevo odierno e il presente delle auto a guida autonoma, della realtà aumentata che presto soppianterà il business di quella virtuale, della carne sintetica che potrebbe risolvere i problemi di approvvigionamento alimentare, degli esopianeti che continuano ad apparire nelle porzioni di cielo che osserviamo e del grafene, la parola che tra qualche decennio sostituirà completamente il campo semantica della plastica.

Crediamo che il primo passo da fare per un futuro tecnologico e scientifico più socialmente sostenibile sia dare a tutti gli strumenti base per poter partecipare ai dibattiti che guidano il futuro di questi ambiti. Le implicazioni delle prossime evoluzioni di internet, della genetica, delle biotecnologie, dell’esplorazione dello spazio e di molto altro sono così grandi da rendere indispensabile la partecipazione di tutti, per poter capire al meglio come creare un’innovazione a misura d’uomo e non viceversa.

La Guida di Motherboard al 2018 verrà pubblicata durante il corso dei prossimi giorni, se pensi che ci siamo dimenticati qualcosa scrivici a itmotherboard@vice.com.