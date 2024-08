La guida di Motherboard per mandare una proposta di articolo a Motherboard

Qui da Motherboard non facciamo altro che cercare nuovi talenti, teste che spaccano e idee strane, molto strane. All’apparenza, Motherboard è il magazine di scienza e tecnologia di VICE che segue e si occupa del nostro terrificante e magnifico futuro. Ma una storia di Motherboard ha un aspetto ben preciso, e un tono altrettanto specifico.

Abbiamo messo insieme una serie di linee guida che possono tornare utili a chiunque voglia proporci un articolo e scrivere per noi — Che si tratti di un post da 300 parole o di un’inchiesta da 1.500, questa guida fa per voi. Generalmente ci arrivano un sacco di proposte per post molto lunghi, e pochissime per quelli brevi. Quindi il consiglio è di provare con qualcosa di breve, che dite?

Motherboard vuole parlare di come la scienza e la tecnologia cambiano la vita delle persone reali. Amiamo le storie che parlano di come la scienza la tecnologia stanno plasmando determinate comunità nel mondo, sia online che offline.

COME PARLARE DELLE COSE CHE CI PIACCIONO:

– Con un’opinione forte e un punto di vista che propone una tesi solida e approfondita

– Con un occhio al futuro: questa cosa X come sta cambiando il nostro modo di vivere o di pensare?

– Siate scettici

– Ma ehy un po’ di humor non guasta altrimenti poi sembriamo troppo seri

– Con un tono personale e intimo, vogliamo conoscere anche le vostre di storie

COSE CHE NON CI PIACCIONO

– Opinioni di cui non si sentiva la necessità

– Comunicati stampa

– Articoli più lunghi di 600 parole ma più corti di 1.200

– Storie e articoli di cui abbiamo già parlato e scritto

COME INVIARE UN PITCH A MOTHERBOARD

Bastano un titolo, un paio di frasi su ciò di cui parla l’articolo e un’idea delle persone che vorresti contattare per parlarne, una stima del conteggio totale delle parole del pezzo e una data di consegna.

UN PITCH DOVREBBE AVERE QUESTO ASPETTO

Titolo: Un’enorme epidemia di ransomware sta infettando mezzo mondo



In questo articolo spiegherò come il malware WannaCry sta infettando i computer di tutto il mondo e spiegherò perché si sta diffondendo così rapidamente. Includerò qualche domanda a Costin Raiu, direttore del team di global research e analysis di Kaspersky, e quelle di un portavoce di uno degli ospedali infettati dal malware.



Conteggio parole: 500



Data di consegna: Giovedì 16 novembre

ALTRI CONSIGLI PER UN BUON PITCH

– Dacci delle prove: dati, documenti, qualsiasi cosa ti serva per convincerci che hai ragione

– Pensa con gli occhi: qui a Motherboard siamo felici di pagare fotografi, illustratori e agenzie fotografiche, ma devi avere bene in mente sin da subito che tipo di foto ti servono, altrimenti cominciamo male

– Leggi Motherboard. È l’unico modo per sapere che tipo di storie stiamo cercando. Poi, capiamoci, perché vorresti scrivere per noi se non ci leggi?

Ecco qualche esempio di articoli dell’ultimo periodo che pensiamo rappresentino perfettamente Motherboard:



INVIACI I TUOI PITCH QUI



Motherboard Italia: itmotherboard@vice.com

Se invece preferisci il contatto umano



Editor-in-Chief: federico.nejrotti@vice.com

Managing Editor: antonella.dibiase@vice.com

